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Palworld, der Pokémon-Klon, der im Januar 2024 veröffentlicht wurde und sich damals einer außerordentlich großen Beliebtheit erfreute, verlässt am 10. Juli die Early-Access-Phase. Kurz vor dem Start von Version 1.0 nennt Pocketpair weitere Inhalte des Updates, darunter neue Bauteile, Möbel, Basisstrukturen und vor allem Bauplätze auf dem Meer. Die Raid-Mechanik soll ebenfalls überarbeitet werden.

Auf Steam steht Palworld noch als Early-Access-Titel im Store, direkt darunter nennt die Plattform jedoch bereits den 10. Juli 2026 als Termin für die Vollversion. Der Preis liegt regulär bei 28,99 Euro, bis zum 9. Juli kostet das Spiel 20,29 Euro und wird in diesen Tagen somit noch einmal um etwa 30 % vergünstigt angeboten.

In den Teaser-Tweets auf X spricht Pocketpair nicht nur von zusätzlichen Möbeln, sondern ausdrücklich von Offshore-Building – also dem Bauen auf dem Wasser. Damit blieben Basen nicht mehr auf die bisherigen Landflächen beschränkt. Wie frei die Platzierung allerdings auf dem Wasser ausfällt, ist derweil nicht bekannt. Offen bleibt zudem, wie sich die Neuerungen auf bestehende Mehrspieler-Welten und Speicherstände auswirken. Bei den ebenfalls versprochenen, neuen Raids bleibt der Entwickler noch sehr zurückhaltend, spricht jedoch von überarbeiteten Mechaniken, was wohl hauptsächlich neue Generlisten umfassen dürfte.

Frühere Teaser setzen an der Spielwelt und der Story an: Neue Missionen führen durch weitere Gebiete, bestehende Regionen sollen dichter wirken. Die Wildlife Sanctuaries bekommen eigene Ökosysteme, seltene Pals, besondere Materialien und stärkere Bosse. Auch die Türme und ihre Bosskämpfe wurden laut Pocketpair überarbeitet.

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Die offizielle 1.0-Ankündigung hatte Pocketpair Anfang Juni zum Summer Game Fest veröffentlicht. Der erste Cinematic-Trailer zeigte neue Pals, neue Regionen und den lange sichtbaren World Tree. Palworld war Anfang 2024 zunächst ein Early-Access-Ausreißer auf Steam und Xbox. Inzwischen gibt es eine PlayStation-5-Fassung, Crossplay und mehrere große Inhaltsupdates. Die vollständigen Patchnotes dürften zusammen mit dem Patch-Update veröffentlicht werden, das am 10. Juli kostenlos für alle Spielinhaber bereitgestellt werden soll.