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Tatsächlich ist die Light Novel, die das Sword Art Online Franchise begründet hat, schon 24 Jahre alt. Die meisten Fans hat die Geschichte wohl mit der Animeserie gewonnen, die von 2012 bis 2020 erschien. Zu den 96 Episoden in drei Staffeln gehört auch ein Film von 2013. Bereits 2012 erschien auch das erste Spiel zu der Reihe. Seitdem sind etliche Ableger über alle Plattformen hinweg veröffentlicht worden. Ein neues Spiel im gleichen Universum steht mit Echoes of Aincrad in den Startlöchern.

Aincrad ist der Name er mittelalterlichen Fantasywelt, in der die Sword Art Online Handlung spielt. In der Vorlage geht es darum, dass die Spieler eines Online-Spiels in der virtuellen Realität gefangen sind. Wer im Spiel stirbt, der stirbt auch in der Realität in der Vorrichtung, die zum Spielen genutzt wird. In den alten Spiel-Umsetzungen des Themas schlüpften die Spieler in die Rolle der Hauptfigur Kirito. Das ändert sich in Echoes of Aincrad.

Die Spieler können sich in einem Charaktereditor ihre eigene Spielfigur zusammenbauen und mit dieser die schwebende Burg Aincrad betreten. Die ganze Spielwelt wirkt, als würden sich die Spieler in einem MMO bewegen. Bei allen anderen Charakteren handelt es sich jedoch um NPCs. Der Titel ist ein reines Singlepalyer-Abenteuer. Es geht um den verzweifelten Versuch der eigenen Spielfigur, das tödliche Spiel zu überleben und aus der digitalen Gefangenschaft zu entkommen.

Wem das Neuladen nach dem Tod zu langweilig ist, der kann sich auch für den Spielmodus Death-Game entscheiden. Dadurch erwartet den Spieler eine Perma-Death-Version. Stirbt die Figur, geht das Spiel von vorne los. Echoes of Aincrad soll am 10. Juli 2026 erscheinen. Wer schon davor einen Blick in das Spiel werfen will, der kann sich eine Demo herunterladen. Zum Kauf kostet die Standard-Edition 69,99 Euro. Die Deluxe-Edition mit DLC-Expansion kostet 89,99 Euro. Bei der Ultimate Edition für 109,99 Euro befindet sich zudem noch der Zugang zum Ultimate Upgrade Kit mit einer Anime-Folge, dem digitalen Soundtrack und einem digitalen Artbook.