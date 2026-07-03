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Wenn ein Publisher neue Informationen zum Release eines kommenden Spiels herausgibt, ist das für die Fans nicht immer ein Grund zur Freude. Verschiebungen, Entlassungswellen und Studioschließungen dominieren meistens die Nachrichten. Fans von Capcoms kommendem Titel Onimusha: Way of the Sword können aber aufatmen. Der Publisher hat angekündigt, dass das Spiel drei Wochen vorverlegt werde. Es erscheint nun am 4. September 2026, statt wie zuvor bekannt gegeben am 25. September.

Der Start der Onimusha-Reihe liegt bereits 25 Jahre zurück. 2001 veröffentlichte Capcom Onimusha: Warlords. Die Hauptreihe umfasst vier Teile, wobei der letzte auch schon 20 Jahre alt ist. Hinzu kommen ein Fighting-Game und ein Strategie-Spinoff. Nachdem es lange ruhig um die Reihe war, erscheint jetzt der neue Teil. Um auch neue Fans abzuholen, startet eine neue Handlung.

Als Samurai Miyamoto Musashi schlagen sich die Spieler durch das Kyoto der Edo-Periode. Vorlage für den Charakter war der japanische Schauspieler Toshiro Mifune, der für seine Samurai-Filme berühmt war. Miyamoto steht im Spiel übernatürlichen Monstern gegenüber. Nur der Träger des mysteriösen Oni-Handschuhs kann die Genma genannten Monster besiegen. Praktischerweise trägt der Protagonist diesen. Über den Handschuh erhält er auch verschiedene Fähigkeiten und die Macht, die Seelen besiegter Gegner zu absorbieren, um sie für sich zu nutzen.

Wer schon vor Release einen Blick auf Onimusha: Way of the Sword werfen will, kann sich auf Steam bereits eine Demo herunterladen. Zum Release stehen dann drei Versionen zur Auswahl. Die Standard-Edition ist für 69,99 Euro erhältlich. Die Deluxe-Variante kostet zehn Euro mehr und bringt neben dem Spiel noch das Deluxe-Kit mit verschiedenen Skins und Waffen mit. In der Premium-Deluxe-Edition für 89,99 Euro ist zusätzlich das Premium Kit mit weiteren drei Talismanen, vier Schwert-Skins, drei Haoris und sieben Kleidungs-Sets enthalten.