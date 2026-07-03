Werbung

Die Entwicklung und die Veröffentlichung von Subnautica 2 waren durchaus turbulent. Nicht nur war das komplette Spiel kurz vor Release im Internet aufgetaucht, Publisher Krafton und die Entwickler von Unknown Worlds standen sich zudem vor Gericht gegenüber. Nachdem Krafton die Führungsriege von Unknown Worlds wegen Inkompetenz entlassen hatte, beschuldigten diese den Publisher, sich vor einer versprochenen Sonderzahlung drücken zu wollen.

Bei erreichen bestimmter Verkaufszahlen sollte ein Bonus von 250 Millionen Dollar fließen. Laut Krafton hatten die Chefs die Entwicklung jedoch verzögert. Diese wiederum klagten gegen die Kündigung. Ein Gericht gab den Entwicklern Recht und Krafton musste CEO Ted Gill im März 2026 wieder einstellen.

Im Mai startete Subnautica 2 dann in den Early Access. Der Release war ein riesiger Erfolg und das Spiel wurde alleine in der ersten Woche über vier Millionen Mal verkauft. Die erforderliche Menge an Einheiten für die Bonus-Zahlung ist zwar öffentlich nicht bekannt, wurde damit jedoch ziemlich sicher erreicht. Ted Gill persönlich bestätigte bereits die Zahlung. Er fügte gegenüber Bloomberg hinzu, dass der Bonus höher ausfiel als vereinbart und nicht nur zwischen den Entwicklern aufgeteilt wurde, die bereits vor der Übernahme bei Krafton angestellt waren. Stattdessen haben alle, die am Spiel beteiligt waren, ihren fairen Anteil erhalten. Im selben Zug gab Gill auch bekannt, dass er das Studio nun auf eigenen Wunsch verlässt.

Unter neuer Leitung soll das Spiel dann den finalen Release erreichen. Die Early-Access-Phase hat bisher noch kein Enddatum, aber es existiert bereits eine Roadmap mit den weiteren Plänen für das Spiel. Wer sich selbst ins Unterwasser-Survival begeben will, kann den Zugang zur Early Access Version auf Steam für 29,99 Euro erstehen. Im Paket mit den beiden Vorgängern gibt es Subnautica 2 für 40,47 Euro.