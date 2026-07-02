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Seit einer Woche ist Grand Theft Auto VI für die PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und die Xbox Series X|S vorbestellbar. Etwa fünf Monate vor dem eigentlichen Start scheint sich der Titel bereits zu einem echten Kassenschlager zu entwickeln – und das, obwohl Rockstar Games die Preise für die Standard- und Premium-Edition nur moderat auf 79,99 und 99,99 Euro angehoben hatte, jedoch auf physische Datenträger verzichtet und ausschließlich auf digitale Boni setzt.

Seit dem Start der Vorbesteller-Aktion lässt Rockstar Games die Fans des Open-World-Krachers weiter warten. So stehen ein dritter Trailer oder gar erstes Gameplay-Material immer noch aus. Es zeigt sich jedoch, dass der Fokus eher auf der Sony-Konsole liegt, denn der PlayStation-Blog nennt zusätzliche DualSense-Funktionen, Tempest 3D Audio und die schnelle SSD der Konsole. Doch in welchen Modi das Spiel über die Fernseher flimmern wird, ist noch immer offen.

Zuletzt sprachen Leaks davon, dass GTA VI sowohl einen Qualitäts-, als auch einen Performance-Modus erhalten werde. So könnte der Performance-Modus die Grafikqualität reduzieren, um eine höhere Bildrate abseits der 30 FPS anbieten zu können. Die vollen 60 FPS sollten jedoch ausschließlich von der PlayStation 5 Pro erreicht werden. Digital Foundry hält diese Lesart jetzt aber für zu optimistisch.

Demnach sollen mehrere Grafikmodi lediglich unterschiedliche Presets belegen, jedoch nichts darüber aussagen, ob einer davon 60 FPS anstrebt. Möglich wären zudem ein stabilerer 30-FPS-Modus, ein stärker auf Bildqualität getrimmtes Profil oder ein 40-FPS-Modus für 120-Hz-Displays. Die technische Begründung liegt laut Digital Foundry weniger bei der GPU als bei der CPU. GTA VI zeigt in Trailern, Screenshots und weiterem Material eine äußerst dichte offene Welt mit vielen NPCs, Verkehr, Physik, Fahrzeugen und Raytracing-Effekten. Außerdem wird der fiktive US-Bundesstaat Leonida nicht allein zu Fuß erkundet, sondern mit Fahrzeugen, Booten und Flugzeugen schnell durchquert. Mehr GPU-Leistung ändert daran nur begrenzt etwas.

Die Sony PlayStation 5 Pro löse dieses Problem nur teilweise. Die Konsole bietet zwar mehr Grafikleistung, bessere Raytracing-Hardware und PSSR-Upscaling. Damit lassen sich zwar Auflösung und Bildqualität verbessern, die CPU bleibt jedoch nahe an der des Basismodells. Upscaling senkt die Renderlast, nicht aber die Rechenarbeit der Spielwelt. Zudem verweist Digital Foundry auf Rockstars eigene Konsolenhistorie. GTA IV, GTA V und Red Dead Redemption 2 starteten auf Konsolen jeweils mit einem 30-FPS-Ziel. Erst später hat man GTA V auf neuerer Hardware mit 60-FPS-Modi nachgezogen.

Ein 40-FPS-Modus bleibt dagegen als Zwischenlösung plausibel. Auf einem 120-Hz-Display entspricht das 25 ms pro Bild und liegt zwischen 30 FPS mit 33,3 ms und 60 FPS mit 16,7 ms. Für die PlayStation 5 Pro wäre das technisch naheliegender als ein Sprung auf 60 FPS, sofern Rockstar Games diese Option überhaupt anbietet. Bestätigt ist das alles nicht. Der Titel soll am 19. November erscheinen. Eine PC-Version fehlt weiterhin.