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Nintendo hat Version 1.7.0 für Mario Kart World veröffentlicht. Das kostenlose Update bringt zwei neue Rallyes für die K.-o.-Tour, erlaubt Sticker im Fotomodus und ist für die Online-Nutzung Pflicht. Wer online fahren will, muss auf derselben Softwareversion wie die Mitspieler sein. Die K.-o.-Tour bekommt die Bohrer- und die Bumerang-Rallye, im Englischen als Drill und Boomerang Rally bezeichnet.

Die Drill Rally verbindet laut Nintendo das Wario Shipyard mit Bowsers Castle, während die Boomerang Rally vom Salty Salty Speedway zum Whistlestop Summit führt. Freigeschaltet werden die neuen Routen, sobald mindestens eine Rallye der K.-o.-Tour gespielt wurde. Weitere Routen sollen folgen, einen Zeitplan nennt Nintendo jedoch nicht. Die neuen Routen sind kein klassisches Cup-Paket nach dem Muster früherer Mario-Kart-Teile, vielmehr nutzt man dafür die offene Welt von Mario Kart World und verbindet einfach nur bestehende Weltabschnitte.

Im Fotomodus lassen sich nun gesammelte Sticker platzieren. Bedient wird das wahlweise per Touchscreen oder über den Maus-Modus der Joy-Con 2. Bei Balance und Fahrverhalten will Nintendo ebenfalls Verbesserungen vorgenommen haben. Charaktere und Fahrzeuge mit bisher niedriger Beschleunigung sollen schneller an Tempo gewinnen, bei einigen schnellen Charakteren sowie weiteren Fahrern und Fahrzeugen soll die Gleitgeschwindigkeit gestiegen sein. Nach Treffern durch Kameks Magie oder einen Kugelwilli kann sofort wieder gesprungen werden und der Windschatten-Turbo lässt sich künftig durch rechtzeitiges Bremsen vermeiden. Außerdem wurde die Item-Verteilung in Rennen und in der K.-o.-Tour angepasst.

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Für Online-Rennen praktisch: Die Superhupe wird ab sofort am Gegner angezeigt, wenn er diese in der Hand hält. Der Strecke von der fliegenden Festung zu Bowsers Festung wurde außerdem eine Rampe hinzugefügt. Zusätzlich unterstützt Mario Kart World Thai als Systemsprache. Ansonsten wollen die Entwickler eine Reihe von Bugs gefixt haben, unter anderem ein Problem mit falsch angezeigten Zeiten im Zeitfahren oder Korrekturen bei Kollisionen.

Die Nintendo Switch 2 kostet im Bundle mit Mario Kart World knapp 470 Euro. Zum 1. September ist eine Preiserhöhung offiziell angekündigt.