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Electronic Arts erweitert Battlefield 6 und den Free-to-play-Ableger Battlefield Redsec mit dem Season-3-Update "Druckwelle" um mehrere neue Inhalte. Eine der wichtigsten Neuerungen ist ein Casual-Modus für Battle Royale, der vor allem weniger erfahrenen Spielern den Einstieg erleichtern soll.

Die neue Variante orientiert sich am bekannten Quads-Format, setzt aber nicht ausschließlich auf menschliche Gegner. Zum Beginn einer Partie treten 25 Vierer-Squads an. Acht davon bestehen aus echten Spielern, die übrigen 17 Teams werden von der KI gesteuert. Dadurch soll der Modus weniger Druck erzeugen als reguläre Battle-Royale-Partien.

Am Ablauf des Spielmodus ändert sich grundsätzlich nichts. Vor dem Absprung legen Spieler ihre Klasse, den Trainingspfad sowie Start- und Nahkampfwaffe fest. Anschließend suchen sie auf der Karte nach Ausrüstung, erfüllen Missionen, nutzen Fahrzeuge und kämpfen in der zerstörbaren Umgebung um das Überleben ihres Squads.

Der Casual-Modus richtet sich dabei an Spieler, die Karten, Waffen, Klassen und grundlegende Mechaniken zunächst unter weniger anspruchsvollen Bedingungen kennenlernen möchten. Auch erfahrene Nutzer können die Variante verwenden, um Taktiken auszuprobieren oder sich vor regulären Matches einzuspielen.

Damit der Modus nicht zum schnellsten Weg für Fortschritt und Belohnungen wird, schränkt EA die Ausschüttung von Erfahrungspunkten ein. Abschüsse gegen KI-Gegner bringen weniger Karriere- und Waffen-XP als Eliminierungen menschlicher Spieler. Auch Boni für Missionen und Überleben fallen geringer aus. Fortschritte bei Dog Tags und Accolades lassen sich in Casual Battle Royale außerdem nicht freischalten.

Neben dem neuen Battle-Royale-Modus startet mit Season 3 auch das Event "Drecksarbeit" (wet work). Dabei hinterlassen besiegte Gegner Verträge, die während einer laufenden Partie zusätzliche Aufgaben auslösen. Dazu zählen unter anderem Eliminierungen, das Öffnen von Beutekisten, das Erobern von Zielen oder das Überleben über einen bestimmten Zeitraum.