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Sony beerdigt die Disc

Ab 2028 gibt es PlayStation-Spiele nur noch digital

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Ab 2028 gibt es PlayStation-Spiele nur noch digital
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Sony beendet ab Januar 2028 die Produktion physischer Spiele-Discs für neue PlayStation-Titel. Das hat der Konzern nun offiziell über einen Blogbeitrag verlauten lassen. Demnach sollen neue Spiele zwar weiterhin über den PlayStation Store und über Händler verkauft werden, dort jedoch nur noch in digitalen Formaten. Bereits veröffentlichte Disc-Spiele und Titel, die vor diesem Datum noch auf Disc erscheinen, bleiben nach Angaben von Sony davon ausgenommen.

Bei der Hardware hat man diesen Schnitt bereits vorbereitet. Die überarbeitete Sony PlayStation 5 kann seit Ende 2023 mit einem abnehmbaren Ultra-HD-Blu-ray-Laufwerk genutzt werden, die Digital Edition lässt sich nachträglich um dieses erweitern, kommt zunächst aber ohne aus. In Europa ruft Sony für das Laufwerk 119,99 Euro auf. Die Sony PlayStation 5 Pro wird seit 2024 ebenfalls ohne Laufwerk verkauft, das Disc-Drive bleibt Zubehör. 

Ab Januar 2028 verschwindet nicht nur das Laufwerk, auch die einzelnen Datenträger fallen weg. Aus der Box im Regal wird dann einfach nur ein Kaufbeleg für den Download. Sony begründet den Schritt mit dem veränderten Kaufverhalten.

Sony PlayStation 5 Pro
Sony PlayStation 5 Pro
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Sony PlayStation 5 Pro
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Sony PlayStation 5 Pro
Sony PlayStation 5 Pro
Sony PlayStation 5 Pro
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Der Konzern verweist auf die Verlagerung von physischen Discs zu digitalen Medien und will Ressourcen auf moderne Zugangswege konzentrieren. Für Käufer hat das einen großen Nachteil: Eine Disc lässt sich an Freunde und Bekannte verleihen, weiterverkaufen oder unabhängig vom Store als Installations- und Lizenzträger nutzen, während ein digitaler Kauf immer an ein Konto gebunden ist und theoretisch jederzeit aus dem Store entfernt werden kann. Konkurrent Nintendo hat das mit den Virtual-Game-Cards zumindest teilweise bei der Nintendo Switch 2 gelöst.

Außerdem hat Sony Änderungen für den PlayStation Store auf der PlayStation 3 und PlayStation Vita angekündigt. Demnach soll der PS3- und Vita-Store bereits ab August 2026 in den ersten Märkten schließen und global ab Juli 2027 geschlossen werden. Neue Käufe sind danach nicht mehr möglich, bereits erworbene Inhalte sollen laut Sony aber auf absehbare Zeit weiter herunterladbar bleiben.

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