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Die Splatoon-Reihe ist eine von Nintendos beliebtesten Spieleserien. Mittlerweile sind seit dem Release von Teil 1 im Jahr 2015 noch zwei weitere Spiele der Hauptreihe erschienen. Nun soll es mit Splatoon Raiders ein Spinoff geben. Wie gewohnt erscheint das Spiel exklusiv für die Nintendo Switch 2. Als Release ist der 23. Juli 2026 geplant. Die Entwickler haben dem Titel einen eigenen Showcase spendiert, der auf Youtube als VOD bereit steht.

In den knapp 15 Minuten wurde der neue Modus Treasure Hunting vorgestellt. Hier begeben sich die Inklinge auf die namensgebende Schatzsuche quer über die Inselwelt. Die Show zeigte auch einige der Regionen. Hier warten verschiedene Klimazonen von Frost bis Lava. Natürlich sind diese Gebiete nicht unbewohnt. Die Salmoniden wurden ebenfalls präsentiert. Es gibt unter ihnen auch vier Bosse. Während normale Gegner ein Power-Ei verlieren, sobald sie besiegt werden, droppen die Bosse gleich ein Mega Power Egg, das 100 normalen Eiern entspricht.

Um den Salmoniden das Leben schwer zu machen, sollen über 100 verschiedene Waffen zur Auswahl stehen. Diese werden teilweise von Gegnern fallen gelassen. Wie üblich schießen die Inklinge dabei nicht mit Kugeln, sondern mit Tinte. Neben den Waffen soll es aber auch Gimmicks geben. Jeweils zwei davon können mitgeführt werden. Sie werden am montierten Tinten-Tank angebracht. Je nach Spielstil können Spieler sich einen von drei Tanks aussuchen. Hier geht es entweder um Geschwindigkeit, Power oder Tricks. Jede der drei Richtungen hat ihre eigenen Gadgets, die die Angriffe verändern.

Gesammelte Erfahrung kann genutzt werden, um Charaktere aufzuleveln und die Basis auszubauen. Im Gegensatz zu den Vorgängern ist Splatoon Raiders auf Einzelspieler ausgelegt. Dennoch verfügt das Spiel über einen Vier-Spieler-Koop-Modus, wenn man mit Freunden ins Abenteuer starten will. Die digitale Edition kann bereits im Nintendo eShop vorbestellt werden. Hier werden 49,99 Euro fällig.