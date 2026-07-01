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Im Dezember 2025 feierte die Total-War-Reihe ihr 25-jähriges Bestehen. In einem eigenen Showcase wurde damals ein ganz bestimmter DLC für Total War Warhammer 3 angekündigt. Mit diesem sollen die End Times Einzug ins Spiel halten. Diese sind ein fester Begriff aus dem Warhammer-Universum und haben in der Tabletop-Vorlage schon vor mehreren Jahren stattgefunden. Im Dezember hielt sich Creative Assembly noch sehr mit Informationen zurück und man bestätigte nur den Nekromanten Nagash als neuen Kommandanten. Nun steht der DLC scheinbar bevor und es gibt weitere Informationen.

Einen handfesten Termin gibt es leider weiterhin nicht. Dafür haben die Entwickler in einem Video auf dem Kanal von Total War einige Auskünfte gegeben und die neuen Inhalte vorgestellt. Neben dem bereits bekannten Nagash kommen Boris Wüterich und die Glottkins ins Spiel. Letztere sind zwar eigentlich drei Individuen, zählen aber als ein Kommandant. Sie haben Zugriff auf Nurgle-Truppen und erhalten einige ganz neue Truppen. Der vierte Kommandant, der im DLC enthalten sein wird, bleibt weiter unbekannt.

Das Endgame wird entsprechend dem Motto angepasst. Die Endgame-Krisen, die bisher den Ausgang einer Kampagne beeinflussten, wandern in den Runden weiter nach vorn. Stattdessen warten am Ende drei mögliche Szenarien. Entweder überfällt das Chaos die Welt, Nekromant Nagash beginnt seinen Feldzug oder die rattenähnlichen Skaven überfluten alles. Zu jeder der Katastrophen gibt es auch ein Intro-Video, das Spieler darauf vorbereitet.

Die Belohnungen für den Abschluss einer Kampagne werden ebenfalls überholt. Alle der über 100 Kommandanten sollen eigene, zu ihnen passende Siegbedingungen erhalten. Wer eine kurze Kampagne beendet, erhält auch neue Belohnungen. Mit den Vampirfürsten und Archaon werden auch bestehende Einheiten etwas überarbeitet. Als Release ist 2026 vorgesehen.