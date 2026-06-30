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Microsoft hat neue Verträge mit Drittanbietern für den Xbox Game Pass wohl vorerst ausgesetzt. Darauf deutet zumindest ein Branchenbericht hin, der auf Aussagen von Fernando Rizo basiert. Rizo ist Partner der Londoner Unternehmensberatung Caboodle Games und war zuvor CEO des Publishers Modern Wolf.

In der aktuellen Folge des Podcasts mit Shams Jorjani, dem CEO des Helldivers-Studios Arrowhead, berichtete Rizo von Gesprächen auf der italienischen Branchenmesse First Playable. Dort will er von mehreren Entwicklern erfahren haben, dass auch bereits weit fortgeschrittene Verhandlungen über Game-Pass-Deals wohl kurzfristig gestoppt worden seien. Bereits unterzeichnete Verträge seien hingegen nicht betroffen.

Offiziell bestätigt ist diese Darstellung bislang nicht. Es handelt sich um Einschätzungen und Informationen aus zweiter Hand. Dennoch passt die Schilderung in eine Phase, in der Microsoft sein Gaming-Geschäft erkennbar neu sortiert. Das Ende des Geschäftsjahres steht kurz bevor, zudem wird seit Längerem über mögliche Einschnitte, Entlassungen oder weitere strukturelle Änderungen innerhalb der Xbox-Sparte spekuliert.

Der Xbox Game Pass galt in den vergangenen Jahren dabei als eines der zentralen Instrumente von Microsofts Gaming-Strategie. Der Dienst kombiniert eigene Spiele mit Titeln externer Studios und soll Nutzer langfristig an das Xbox-Ökosystem binden. Trotz einer großen Abonnentenbasis und Berichten über Profitabilität scheint der Dienst jedoch nicht in dem Umfang zu wachsen, den Microsoft nach teuren Studioübernahmen und hohen Investitionen erwartet hat.

Rizo geht indes nicht davon aus, dass der Game Pass grundsätzlich vor dem Aus steht. Nach seiner Einschätzung könnte Microsoft allerdings vorerst keine neuen oder deutlich weniger neue Vereinbarungen mit Drittanbieter-Studios abschließen, bis intern geklärt ist, wie die Gaming-Sparte künftig aufgestellt werden soll.