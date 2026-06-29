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GTA VI

Erste Hinweise auf Rekordverkäufe

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Erste Hinweise auf Rekordverkäufe
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Seit vergangenen Donnerstag ist Grand Theft Auto VI vorbestellbar. Dass der Titel für neue Rekorde bei Umsatz und Absatz sorgen könnte, davon waren viele bereits ausgegangen. Dies vorwiegend vor dem Hintergrund, da die Preise für die Standard-Edition mit 79,99 Euro oder für die Ultimate-Edition mit 99,99 Euro unter den Erwartungen lagen, wenn auch ohne Datenträger und ausschließlich mit digitalen Inhalten. Je nach Plattform lässt sich später sogar ein Upgrade vornehmen. Nun meldet Cdiscount in Frankreich die ersten Handelsdaten. Demnach habe sich der Titel in den ersten 24 Stunden sechsmal häufiger verkauft als bei anderen großen Vorverkaufsaktionen prominenter Reihen wie EA Sports FC oder Call of Duty. 

Auch der Traffic legte am ersten Vorbestelltag in der Spielekategorie des Onlinehändlers deutlich zu. Zwischen Mitternacht und 01:00 Uhr lag dieser 18-mal höher als in der Stunde zuvor, durchschnittlich sei dieser auf der Plattform um 500 % gestiegen. Auf der internen Suche landete "GTA 6" am 25. Juni auf Platz 2, nur hinter "climatiseur mobile", also mobilen Klimageräten, und vor "ventilateur". Auch Microsoft sprach zuletzt von einem extrem starken Vorverkauf von Grand Theft Auto 6 auf der Xbox, wies die zuletzt kursierte 8:1-Quote zugunsten der Sony PlayStation 5 jedoch zurück, die sich auf IGN- und Affiliate-Klickdaten gestützt hatte. Ein Xbox-Sprecher dementierte diese Zahlen und betonte, dass die Daten ohnehin keine Vorbestelldaten seien und man auf echte Daten statt auf Affiliate-Klicks warten solle.

Grand Theft Auto VI
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Rockstar Games selbst, bzw. dessen Mutterkonzern Take-Two hat bislang noch keine offiziellen Vorbestellerzahlen zu GTA 6 veröffentlicht. Man lässt seine Fans ohnehin auf einen weiteren Trailer oder erstes echtes Gameplay-Material warten. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt, gilt mit zeitlichem Versatz aber als sehr wahrscheinlich. 

Preise und Verfügbarkeit
Grand Theft Auto VI (PS5)
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 74,99 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Grand Theft Auto VI (PS5)
Nicht lagernd 74,99 EUR
Nicht lagernd 74,99 EUR
E&R Games Germany Nicht lagernd 77,30 EUR
Verfügbar 77,77 EUR
Nicht lagernd 78,00 EUR
Nicht lagernd 78,00 EUR
Nicht lagernd 78,00 EUR
Nicht lagernd 78,99 EUR

Quellen und weitere Links
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