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Ubisoft befindet sich weiterhin in einem tiefgreifenden Umbau. Im Zuge weiterer Sparmaßnahmen plant der Publisher nun umfangreiche Stellenstreichungen bei Ubisoft Barcelona. Nach Unternehmensangaben sollen 51 Arbeitsplätze wegfallen, was rund 30 % der Belegschaft entspricht. Die Beschäftigten wollen die Entscheidung hingegen nicht ohne Protest hinnehmen und haben bereits mehrere Streikaktionen angekündigt.

Die Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Restrukturierung des Unternehmens. Bereits zu Beginn des Jahres hatte Ubisoft mehrere Projekte eingestellt sowie die Studios in Stockholm und Halifax geschlossen. Es folgten die Standorte Winnipeg und Belgrad. Das Studio in Barcelona soll künftig ausschließlich an Projekten rund um Rainbow Six arbeiten.

Die Mitarbeiter von Ubisoft Barcelona reagieren auf die angekündigten Entlassungen mit organisiertem Widerstand. Gemeinsam mit dem Video Game Union Coordinating Committee (via Insider Gaming) kündigten sie mehrere Streiks an, die zwischen dem 30. Juni und dem 16. Juli 2026 stattfinden sollen. Insgesamt sind sechs Arbeitsniederlegungen geplant, jeweils an Dienstag- und Donnerstagnachmittagen.

Die Forderungen der Belegschaft gehen dabei über den Erhalt der betroffenen Arbeitsplätze hinaus. Die Mitarbeiter verlangen verbindliche Zusagen für die Zukunft des Studios sowie den Schutz vor weiteren kollektiven Entlassungsverfahren in den kommenden fünf Jahren. Darüber hinaus fordern sie die Umsetzung bereits zugesagter interner Beförderungen, die Ubisoft einseitig ausgesetzt hatte.

Ein weiterer Streitpunkt betrifft die Arbeitsorganisation. Die Beschäftigten sprechen sich für die Wiedereinführung des bisherigen Homeoffice-Modells aus, das bis zu 60 % der monatlichen Arbeitszeit im Remote-Betrieb ermöglichte. Zusätzlich verlangen sie eine Überarbeitung des Karriereentwicklungs- und Vergütungssystems sowie Verbesserungen bei den Sozialleistungen.

Ubisoft hat sich bislang nicht öffentlich zu den angekündigten Streiks oder den Forderungen der Mitarbeiter geäußert. Ob die Arbeitsniederlegungen Auswirkungen auf die geplante Restrukturierung haben werden, bleibt daher abzuwarten.