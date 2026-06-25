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Mit "Courtroom Chaos - Starring Arnold Schwarzenegger" startet Amazon ein neues KI-gestütztes Partyspiel mit skurrilem Anstrich. Dabei übernimmt eine generative KI-Version des Hollywood-Schauspielers die Rolle eines Richters und fällt Entscheidungen in ungewöhnlichen Gerichtsverfahren. Das Spiel steht Prime-Mitgliedern kostenlos zur Verfügung und erscheint auch für Smartphones, während eine Version für die PlayStation 5 derzeit nicht vorgesehen ist.

Der Titel stammt vom Entwickler GameNight und baut auf einem ähnlichen Konzept auf, das bereits 2025 mit Rapper Snoop Dogg umgesetzt wurde. Inspiriert von US-Gerichtsshows schlüpfen Spieler in verschiedene Rollen und müssen ihre Argumente dem prominenten KI-Richter präsentieren, der auf ihre Aussagen reagiert und am Ende ein Urteil fällt.

Im Mittelpunkt steht dabei die Sprachinteraktion mit der generativen KI. Spieler können eigene Figuren und Geschichten erfinden und versuchen, Arnold Schwarzeneggers digitale Version mit ihren Argumenten zu überzeugen. Die KI stellt Rückfragen, kommentiert die Aussagen und passt ihre Reaktionen an den Gesprächsverlauf an.

Neben einem Einzelspielermodus bietet Courtroom Chaos auch Partien für zwei bis sechs Teilnehmer. In Teams treten die Spieler gegeneinander an und versuchen, den KI-Richter auf ihre Seite zu ziehen. Damit richtet sich das Spiel vorwiegend an Fans von Partyspielen, die gemeinsam über Smartphones gespielt werden. Schwarzenegger war nach Angaben von Amazon an der Produktion beteiligt und wirbt zudem in einem eigenen Werbespot für den Titel:

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Große Sprachmodelle bilden dabei die wichtigste Grundlage für derlei Spiele. Jeff Gattis, General Manager von Amazon Gaming, betont, dass erst moderne KI-Systeme glaubwürdige Gespräche mit virtuellen Versionen bekannter Persönlichkeiten ermöglichen würden. Gleichzeitig unterstützt künstliche Intelligenz die Entwickler beim Erstellen von Prototypen und Spielinhalten, die anschließend von Menschen überarbeitet werden.

Der Einsatz generativer KI bleibt in der Spielebranche allerdings weiterhin umstritten. Kritiker bemängeln häufig eine fehlende kreative Handschrift sowie qualitative Schwankungen bei KI-generierten Inhalten. Amazon entgegnet hingegen, dass künstliche Intelligenz menschliche Entwickler nicht ersetzen soll. Die Technologie müsse vielmehr als Werkzeug verstanden werden, um Entwicklungsprozesse zu beschleunigen und neue Konzepte zu ermöglichen.

In jedem Fall erweitert Amazon mit "Courtroom Chaos - Starring Arnold Schwarzenegger" seine Experimente mit interaktiven KI-Erlebnissen und bereichert das eigene Spieleangebot um einen weiteren Titel, der eng mit der neuen Technologie verzahnt ist.