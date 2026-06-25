Werbung

Wie erwartet, hat Rockstar Games die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI um Mitternacht gestartet und damit allen bisherigen Preisspekulationen den Wind aus den Segeln genommen. Die waren von Preisen oberhalb der 100-Euro-Marke ausgegangen. Nun steht fest: Es wird teurer, aber nicht ganz so schlimm: Die Standard-Edition kostet bei Amazon oder MediaMarkt und den jeweiligen Konsolen-Stores 79,99 Euro, die Ultimate Edition liegt bei 99,99 Euro.

Zunächst wird GTA VI für die Sony PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro sowie für die Xbox Series X|S erscheinen. Eine PC-Version nennt Rockstar weiterhin nicht. Klar ist, Rockstar Games hält weiterhin am Starttermin für den 19. November fest, der Preload soll bereits am 12. November starten und damit schon eine Woche vor dem eigentlichen Start. Das ist bei erwarteten Downloadgrößen von weit über 100 GB bitter nötig, denn selbst die physischen Verkaufsversionen werden ausschließlich einen Download-Code in der Box enthalten. Einen Datenträger wird es nicht geben. Auch die Boni zwischen den beiden Verkaufsversionen werden rein digital sein.

Die Standard-Edition umfasst das Hauptspiel und das Vintage Vice City Pack, welches es allerdings nur für Vorbestellungen geben wird, die vor dem 20. November getätigt wurden. Das Paket umfasst unter anderem den 1955er Vapid Stanier, eine Garage am Ocean Beach, Outfits und Frisuren für Jason und Lucia sowie eine besondere Waffenfolierung im Vice-City-Stil. Bei digitalen Vorbestellungen gibt es außerdem einen Gratis-Monat GTA+ hinzu, wobei die Einlösung bis zum 31. März 2027 erfolgen muss.

Die Ultimate Edition enthält das Vintage Vice City Pack und ebenfalls einen Monat GTA+. Für den Aufpreis von 20 Euro gibt es zusätzliche Fahrzeuge wie den 1995er Grotti Cheetah, die Shitzu Squalo und den 1967er Vapid Dominator Buggy, dazu personalisierte Waffen, Kleidung, Tattoos und mehrere Orte, die nur mit der Ultimate Edition offenstehen. Immerhin: Besitzer der Standard-Version können die Ultimate-Boni laut Store für 20 Euro nachkaufen, sobald der Code eingelöst ist.