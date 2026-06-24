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Firefly hat die angekündigte Demo zu Stronghold 4 veröffentlicht und gibt damit erstmals einen spielbaren Einblick in den nächsten Teil der traditionsreichen Burgenbau-Reihe. Während ein konkreter Termin für den Start der Early-Access-Phase weiterhin aussteht, können interessierte Spieler das Echtzeitstrategiespiel ab sofort selbst ausprobieren.

Die Entwickler verzeichneten bereits kurz nach der Ankündigung großes Interesse an dem Projekt. Die nun verfügbare Demo soll speziell dabei helfen, weiteres Feedback aus der Community zu sammeln, um dem Spiel den letzten Feinschliff zu geben. Dafür wurde direkt in die Testversion ein entsprechendes Formular integriert, über das Spieler ihre Eindrücke an das Entwicklerteam übermitteln können.

Inhaltlich setzt Stronghold 4 auf Kontinuität und die bekannten Stärken der Serie. Die Handlung spielt zeitlich vor den Ereignissen des ersten Stronghold und greift mehrere bekannte Figuren des Franchise wieder auf. Dazu gehören unter anderem die Antagonisten "Die Ratte", "Das Schwein" und "Die Schlange".

Zum geplanten Early-Access-Start verspricht Firefly zudem eine Einzelspieler-Kampagne mit 22 Missionen. Ergänzt werden soll diese durch eine Skirmish-Kampagne, frei konfigurierbare Gefechte gegen acht unterschiedliche KI-Gegner sowie einen Baumodus ohne Zeit- oder Ressourcenbeschränkungen. Weitere Inhalte wie ein Mehrspielermodus, kooperative Spielvarianten und eine separate Wirtschaftskampagne sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Technisch macht Stronghold 4 einen deutlichen Schritt nach vorn. Erstmals setzt Firefly auf die Unreal Engine 5, die für eine modernisierte Darstellung und größere Spielwelten sorgen soll. Die Entwickler versprechen umfangreichere Karten, überarbeitete Wirtschaftsmechaniken und Verbesserungen bei den Belagerungs- und Kampfsystemen. Hinzu kommen dynamische Wettereffekte sowie zufällige Ereignisse, die Einfluss auf den Spielverlauf nehmen können.

Trotz der technischen Modernisierung bleibt das grundlegende Spielprinzip erhalten. Spieler errichten und verwalten mittelalterliche Burgen, organisieren Wirtschaftskreisläufe, rekrutieren Truppen und verteidigen ihre Festungen gegen Angriffe oder belagern feindliche Anlagen mit klassischen Kriegsmaschinen.

Für die Demo und die spätere Vollversion nennt Firefly vergleichsweise moderate Systemanforderungen. Als Mindestvoraussetzung werden ein Intel Core i5-4670, 16 GB Arbeitsspeicher und eine NVIDA GeForce GTX 1060 mit 3 GB Grafikspeicher angegeben. Empfohlen wird ein Intel Core i5-7600 in Kombination mit einer NVIDIA GeForce RTX 2060. Auf der Festplatte sollten rund 33 GB freier Speicherplatz vorhanden sein. Unterstützt werden Windows 10 und Windows 11 in der 64-Bit-Version.