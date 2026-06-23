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Mit ILL arbeitet das Studio Team Clout an einem neuen Survival-Horrorspiel, das bereits mit seinen ersten Trailern viel Aufmerksamkeit auf sich zog. Besonders die drastischen Darstellungen von Splatter- und Body-Horror, detaillierte Verletzungsmodelle und verstörende Kreaturen sorgten nach der jüngsten Präsentation im Rahmen von Sonys State of Play für Diskussionen in der Horror-Community.

Trotz der kompromisslosen Inszenierung soll sich der Schwierigkeitsgrad allerdings nicht an extremen Survival-Horror-Titeln orientieren. Die Entwickler betonen, dass ILL zwar eine permanente Bedrohungslage vermitteln möchte, den Spieler aber nicht durch übermäßig harte Mechaniken frustrieren soll.

Stattdessen setzt das Spiel auf Ressourcenmanagement und taktische Entscheidungen. Munition und andere wichtige Gegenstände sollen nur begrenzt verfügbar sein, wodurch jeder Einsatz sorgfältig abgewogen sein will. Gerade improvisierte Nahkampfwaffen spielen daher eine wichtige Rolle. Diese können zwar aus Gegenständen der Umgebung gefertigt oder entnommen werden, nutzen sich jedoch mit der Zeit auch ab und gehen schließlich kaputt.

Die Handlung führt Spieler in eine verfallene Forschungsanlage aus der Sowjetzeit. Dort treffen sie auf sogenannte Aberrations, mutierte Kreaturen mit unvorhersehbarem Verhalten. Laut Team Clout soll der direkte Kampf nicht immer die beste Lösung sein. Stattdessen müssen Gegner analysiert, die Umgebung sinnvoll genutzt und Ressourcen strategisch eingesetzt werden.

Die Entwickler beschreiben den Kern des Gameplays als Balance zwischen Survival-Horror und Action. Spieler sollen ständig unter Druck stehen, gleichzeitig aber genügend Werkzeuge erhalten, um schwierige Situationen durch kluge Entscheidungen meistern zu können. Anpassungsfähigkeit und Planung stehen dabei stärker im Vordergrund als reine Reaktionsgeschwindigkeit oder Feuerkraft.

Bis zum Release des Titels wird allerdings noch einige Zeit vergehen. ILL befindet sich weiterhin in Entwicklung und soll nach aktuellem Stand erst 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin haben die Entwickler zudem bislang nicht genannt.