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Mit Civilization 7 erschien im März 2025 der aktuellste Ableger der Strategie-Reihe von Firaxis. Als wir den Titel damals angespielt haben, hat sich gezeigt, dass das Spiel in Teilen leider noch unfertig wirkte. Auch die Spielerschaft zeigt sich mit einer Bewertung von knapp unter 50 % positiven Reviews bei über 56.000 Stimmen eher mäßig begeistert. Entsprechend arbeiten die Entwickler von Firaxis seit Release daran, das Spiel zu verbessern. In dieser Woche erscheinen nun das kostenlose Update 1.4.1 und der kostenpflichtige DLC Brush and Blade.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Einführung des Hotseat-Multiplayers. Damit können mehrere Spieler erstmals wieder lokal an einem einzigen Gerät gegeneinander antreten und die Kontrolle nach jedem Zug weiterreichen. Das Fehlen dieser Funktion war zum Start einer der größten Kritikpunkte der Community.

Es gibt auch einen neuen Kartentyp Archipel. Die Karte wurde vollständig überarbeitete und soll deutlich abwechslungsreichere sowie stärker zufällige Inselwelten erzeugen. Die alte Version bleibt mit dem Zusatz Hemispheres weiterhin spielbar. Darüber hinaus arbeitet Firaxis an den Systemen rund um Regierungen, Zufriedenheit der Bevölkerung und Feierlichkeiten. Die Überarbeitung soll zusätzliche strategische Möglichkeiten schaffen. Erstmals lassen sich Regierungs-Traditionen freischalten, die Zeitalter überdauern und dauerhaft Einfluss auf die Entwicklung der eigenen Zivilisation nehmen. Neben den neuen Features enthält Update 1.4.1 die üblichen Fehlerbehebungen und Optimierungen. Sämtliche Inhalte des Updates werden kostenlos für alle Besitzer von Civilization VII verfügbar sein.

Zeitgleich mit dem Update startet auch eine neue kostenpflichtige Erweiterung. Die Brush & Blade Collection widmet sich der Geschichte Koreas und Japans und erscheint in zwei Teilen. Der erste Teil führt den Feldherrn Toyotomi Hideyoshi als neuen Anführer ein. Zudem erhalten Spieler Zugriff auf die beiden neuen Zivilisationen Heian-Japan und Sengoku-Japan. Ergänzt wird das Paket durch vier neue Weltwunder. Wer die komplette Brush & Blade Collection erwirbt, erhält automatisch auch Zugang zum zweiten Teil der Erweiterung, der im Juli veröffentlicht werden soll. Dieser ergänzt das Spiel um den koreanischen Admiral Yi Sun-sin sowie die Zivilisationen Goryeo und Joseon. Eine vollständige Liste der Änderungen findet sich auf Steam.