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2019 hat Frontier Developments Planet Zoo veröffentlicht. Die Zoo-Simulation erreichte zum Release einen Spitzenwert mit fast 39.000 gleichzeitigen Spielern. Von rund 95.000 Reviews sind beinahe 90 % positiv. Die Entwickler haben bereits im letzten Jahr offiziell eine Fortsetzung angekündigt. Nun wurde das Release-Datum bekannt gegeben. Planet Zoo 2 erscheint am 13. Oktober 2026. Die Macher versprechen, dass das Spiel auf zahlreiche Community-Wünsche eingehen wird. Neben einer grafischen Überarbeitung versprechen sie außerdem Verbesserungen beim Gameplay sowie beim Verhalten der Tiere.

Wasserlebewesen ermöglichen jetzt vollständig integrierte Aquarien. Spieler können dort unter anderem Fischschwärme, Schwarzspitzen-Riffhaie und Karettschildkröten beherbergen. Realistische Filtersysteme und Pflegemechaniken sollen den Betrieb der Unterwasseranlagen erleichtern. Auch Vogelfans kommen auf ihre Kosten. Planet Zoo 2 führt frei fliegende Vogelarten ein, darunter den Riesentukan und den Sekretärvogel. Für sie stehen anpassbare Volieren mit dynamischen Netzabdeckungen und individuellen Konstruktionselementen zur Verfügung.

Ein weiteres großes Feature sind Naturschutzgebiete. Tiere können dort ausgewildert werden. Dafür errichten Spieler weitläufige Reservate, die langfristig zum Erhalt bedrohter Arten beitragen sollen. Beim Bausystem setzt man auf mehr Freiheit. Neben vier neuen Szenerien und fünf bekannten Themen aus dem Vorgänger stehen neue Vegetations- und Geländewerkzeuge, flexible Farboptionen sowie verbesserte Wegsysteme zur Verfügung. Eigene Kreationen können wie gewohnt über den Frontier Workshop mit anderen Spielern geteilt werden. Die Inhalte sind plattformübergreifend nutzbar.

Weiterhin soll das Management ausgebaut werden. Gleichzeitig gilt es weiterhin, die Bedürfnisse der Gäste zu erfüllen und den wirtschaftlichen Erfolg des Zoos sicherzustellen. Für Vorbesteller gibt es ein Bonus-Inhaltspaket mit einem Toucan-Eat-Laden inklusive Schild, drei speziellen Tier-Spendenbüchsen sowie einer Tiger-Fotowand. Zusätzlich erscheint eine Deluxe-Edition für 64,99 Euro, die neben dem Hauptspiel sechs weitere Tierarten und exklusive Dekorationsobjekte enthält.

Das Spiel kann auf Steam bereits vorbestellt werden und erscheint am 13. Oktober 2026.