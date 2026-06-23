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Anfang des Jahres wurde Sand: Raiders of Sophie angekündigt. Der Endzeit-Shooter sollte ursprünglich früher erscheinen, wurde jedoch verschoben. Nun ist das Spiel heute online gegangen. Nach der Verschiebung haben sich die Entwickler auch dazu entschieden, Sand vorerst nur im Early Access zu veröffentlichen. Wann der volle Release erfolgen soll, steht bisher nicht fest.

Das Spiel wählt einen ungewöhnlichen Ansatz für einen First-Person-Shooter. Statt zu Fuß bekriegen sich die Spieler mit sogenannten Tramplern. Dabei handelt es sich um riesige mobile Basen, die mit Waffen bepackt wurden und das Überleben ihrer Besitzer in der lebensfeindlichen Welt ermöglichen. Entworfen werden die Trampler von den Spielern selbst. So kann sich jeder seine eigene Basis schaffen und mit dieser auf Raubzug gehen.

In Sand plündern die Spieler eine verlassene Siedlung auf dem Planeten Sophie. Dabei geht es in eine alternative Wild-West-Zeitlinie. Wer die Ruinen nicht alleine plündern will, kann auch im Team losziehen. Immerhin wurde kurz nach Release eine Zahl von über 15.000 gleichzeitigen Spielern vermeldet. Die Meinungen fallen aktuell aber noch gemischt aus und der Titel steht bei einer Wertung von "ausgeglichen".

Bis zum 6. Juli 2026 ist Sand: Raiders of Sophie noch um 21 % reduziert. So kostet der Titel auf Steam nur 15,79 Euro statt der regulären 19,99 Euro.