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Sony plant den Einsatz von künstlicher Intelligenz in den kommenden Jahren deutlich auszubauen. Das geht aus den aktuellen Unternehmensunterlagen hervor, die im Rahmen des Jahresberichts bei der US-Börsenaufsicht eingereicht wurden. Die Technologie soll dabei sowohl die Entwicklung von Spielen als auch verschiedene Bereiche des PlayStation-Ökosystems unterstützen.

Nach Angaben des Unternehmens versteht Sony KI diesbezüglich nicht als Ersatz für kreative Entwickler, sondern als Werkzeug zur Unterstützung bestehender Teams. Der Fokus liegt darauf, interne Abläufe effizienter zu gestalten und kreative Prozesse zu beschleunigen. Entwickler sollen dadurch mehr Zeit für zentrale Aufgaben wie Spieldesign, Weltenbau und die Entwicklung neuer Spielmechaniken erhalten.

Bereits heute kommen innerhalb der PlayStation Studios KI-gestützte Werkzeuge zum Einsatz. Diese helfen unter anderem bei der Automatisierung wiederkehrender Arbeitsabläufe in der Softwareentwicklung, der Qualitätssicherung sowie bei der Erstellung von Animationen und 3D-Modellen. Routinetätigkeiten lassen sich dadurch schneller erledigen, während sich die Teams stärker auf kreative Inhalte konzentrieren.

Langfristig plant Sony allerdings, eigene Technologien stärker mit generativen KI-Systemen zu verknüpfen. Dabei soll eine Produktionsumgebung entstehen, die Kreativschaffende unterstützt und gleichzeitig bestehende Sicherheits- und Schutzanforderungen berücksichtigt.

Auch für Spieler könnten sich so Veränderungen ergeben. Sony erwartet etwa, dass KI die Erstellung digitaler Inhalte vereinfacht und dadurch das Angebot an Spielen und zusätzlichen Inhalten weiter wächst. Gleichzeitig sollen intelligente Systeme dabei helfen können, Nutzern relevante Inhalte schneller vorzuschlagen. Denkbar sind beispielsweise personalisierte Empfehlungen im PlayStation Store oder verbesserte Such- und Entdeckungsfunktionen innerhalb der Plattform.