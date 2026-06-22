Werbung

Die Frage, was Käufer beim Erwerb eines digitalen Spiels tatsächlich erhalten, beschäftigt erneut die Gerichte. In den USA haben vier PlayStation-Nutzer eine Sammelklage gegen Sony eingereicht, in der sie dem Unternehmen vorwerfen, Kunden im PlayStation Store nicht ausreichend darüber zu informieren, dass beim Kauf digitaler Spiele kein Eigentum an der Software an sich erworben wird.

Im Mittelpunkt des Verfahrens steht dabei ein kalifornisches Gesetz, das seit 2025 in Kraft ist. Die Regelung verpflichtet Anbieter digitaler Inhalte dazu, Verbraucher klar und deutlich darauf hinzuweisen, dass sie lediglich ein Nutzungsrecht erhalten. Dies betrifft nicht nur Videospiele, sondern auch Musik, Filme und andere digitale Produkte.

Nach Ansicht der Kläger vermitteln Formulierungen wie "Jetzt kaufen" oder "Kauf bestätigen" im PlayStation Store aber den tatsächlichen Kauf der Software. In Wahrheit erwirbt der Nutzer lediglich ein Nutzungsrecht, welches an bestimmte Bedingungen geknüpft ist und unter Umständen auch entzogen werden kann. Die involvierten Anwälte argumentieren, dass die entsprechenden Hinweise zwar vorhanden seien, jedoch nicht ausreichend sichtbar dargestellt würden. Viele Kunden würden diese Informationen daher übersehen.

Sony verweist hingegen auf seine Nutzungsbedingungen. Dort wird ausdrücklich festgehalten, dass digitale Software lizenziert und nicht verkauft wird. Die Kläger kritisieren allerdings, dass Käufer diesen Hinweis nicht aktiv bestätigen müssen, bevor sie den Kauf abschließen. Aus ihrer Sicht entsteht dadurch ein falscher Eindruck über die tatsächlichen Rechte, die mit dem Erwerb eines Spiels verbunden sind.

Die Klage soll als Sammelverfahren geführt werden. Damit können sich weitere Käufer anschließen, die sich ebenfalls durch die Darstellung im PlayStation Store benachteiligt fühlen. Ob das Verfahren Erfolg haben wird, ist derzeit offen. Beobachter verweisen allerdings darauf, dass Sony bereits entsprechende Hinweise im Bestellprozess integriert hat, was die Erfolgsaussichten der Klage einschränken könnte.