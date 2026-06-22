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Seit einigen Jahren gibt es immer wieder Berichte über große Entlassungswellen im Games-Bereich. So wurde gerade erst bekannt, dass eine solche der Xbox-Sparte droht. Im Juli soll es unter der neuen Leitung starke Kürzungen geben. Auch rund um den Game Pass gibt es scheinbar Probleme, da Preiserhöhungen von der Spielerschaft nicht gut aufgenommen wurden. Mit diesen Problemen steht Microsoft jedoch nicht alleine da. Beinahe alle größeren Studios und Publisher haben mit ähnlichen Umständen zu kämpfen. Vieles davon dürfte auf die Nachwirkungen des enormen Spiele-Booms während der Pandemie zurückgehen. Hinzu kommen gestiegene Hardware-Preise. Umso überraschender dürfte für einige das Ergebnis sein, zu dem das Marktforschungsunternehmen Newzoo gekommen ist.

Dieses veröffentlichte kürzlich den vierteljährlichen Global Games Market Report. Die Zahlen des Unternehmens zeigen, dass der weltweite Spielemarkt 2025 einen neuen Rekord aufgestellt hat. So erreichte man ein Volumen von 201,6 Milliarden US-Dollar. Das sind beinahe zehn Prozent mehr als im Jahr 2024 und der Markt hat erstmals die Marke von 200 Milliarden überschritten.

Newzoo selbst hatte eine geringere Entwicklung prognostiziert, da gerade die Konsolen schlechter als erwartet performten. Im Umkehrschluss war der PC-Markt der wichtigste Wachstumstreiber für die Statistik. Er verzeichnete die bislang stärkste gemessene Wachstumsrate. Alleine auf PC bezogen wurden 43,6 Milliarden US-Dollar Umsatz erreicht. Der Markt hat damit ein Plus von 12 Prozent gegenüber 2024 erreicht. Der Report gibt hier auch eine Begründung für den Erfolg des PCs. Gegenüber Konsolen bietet er eine größere Vielfalt an Spielen. Besonders der Indie-Bereich erfreut sich großer Beliebtheit. Free-To-Play-Titel erzielen zudem hohe Umsätze über Mikro-Transaktionen. Bekannte Beispiele sind hier Roblox, Fortnite und andere.

Die Konsolen erzielten mit rund 44,7 Milliarden US-Dollar Umsatz tatsächlich eine höhere Summe, wuchsen jedoch lediglich um 2,8 Prozent im Jahresvergleich. Wie schon in den Vorjahren macht somit der Mobile-Bereich den größten Brocken am Gesamtumsatz der Gaming-Industrie aus. Hier finden sich die verbliebenen 113,3 Milliarden US-Dollar. Damit machen Mobilgeräte nach wie vor mehr Umsatz als Konsolen und PC zusammen. Aber auch hier lag die Wachstumsrate unter der des PC-Segments. Der vollständige Report steht auf der Seite von Newzoo bereit.