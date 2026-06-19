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Vor zwei Jahren startete Enlisted. Der Free-To-Play-Tital von Gaijin Entertainment und Entwickler Darkflow Software. Auf Steam kommt das Spiel auf rund 78 Prozent positive Wertungen bei über 44.000 Reviews. In Spitze loggten sich 7.500 gleichzeitige Spieler ein. Aktuell sind es noch zwischen 3.000 und 4.000. Nun haben die Macher mit Operation Neptune ein umfangreiches neues Inhalts-Update veröffentlicht.

Im Mittelpunkt des Updates steht die neue Karte Omaha, die von den alliierten Landungen in der Normandie inspiriert wurde. Spieler kämpfen sich über weitläufige Strandabschnitte, durch Schützengräben und Bunkeranlagen bis zu zerstörten Ortschaften und Industriegebieten. Die neuen Umgebungen sollen sowohl Angreifern als auch Verteidigern neue taktische Möglichkeiten bieten.

Weiterhin wurde der Forschungsbaum mehrerer Fraktionen erweitert. Die Sowjetunion erhält mit der SU-122 ein auf dem T-34 montiertes Sturmgeschütz, während Deutschland den Panzerjäger Nashorn mit seiner 88-mm-PaK43-Kanone sowie die Maschinenpistole Suomi KP/-31 (SJR) erhält. Japan kann künftig den Typ 4-Raketenwerfer freischalten. Für die USA steht die F7F-1 Tigercat als zweimotoriger Jäger mit starker Bewaffnung bereit.

Auch technisch soll Operation Neptune einige Neuerungen bringen. Die Entwickler haben die Zerstörungseffekte von Fahrzeugen und Flugzeugen umfassend überarbeitet. Explosionen fallen deutlich spektakulärer aus, abgerissene Fahrzeugteile und Flugzeugtrümmer verhalten sich realistischer und hinterlassen Rauch- sowie Feuerspuren. Selbst Panzergeschütztürme können nun durch interne Explosionen abgesprengt werden und stellen anschließend eine Gefahr für nahe Soldaten dar. Verbessert wurden außerdem Mündungsfeuer, Staubwolken, Feueranimationen und Leuchtspurgeschosse. Zusätzlich können Geschosse von Handfeuerwaffen künftig sichtbar an gepanzerten Fahrzeugen abprallen. Auf Steam kann Enlisted kostenlos heruntergeladen werden.