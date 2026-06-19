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Mit KIYO – Bunny Tyranny startet demnächst ein ungewöhnliches Indie-Abenteuer. Entwickelt wurde das Stealth- und Plattformspiel von PixelRats. Es erscheint bereits am 26. Juni 2026 für PC und Nintendo Switch 1. Spielerisch soll es auf eine Mischung aus klassischem Schleich-Gameplay, dystopischer Handlung und einem markanten visuellen Stil setzen.

Die Handlung spielt in Rabbithole City. In der Cyberpunk-Stadt voller Neonleuchten haben Kaninchen die Macht übernommen. Der Konzern BunnyCorp hat die Kontrolle über alles. Dank technologischer Fortschritte genießen die Bewohner scheinbar ein komfortables Leben. Doch hinter der glänzenden Fassade verbirgt sich ein autoritäres Regime, das insbesondere andere Tierarten unterdrückt und dazu zwingt, ihre natürlichen Instinkte aufzugeben.

Spieler kontrollieren den Tigerluchs Kiyo, der von einer mysteriösen Eule rekrutiert wird. So stellt er sich den Kaninchen und macht sich daran, einen Komplott aufzudecken. Dabei schickt die Eule ihn auf eine Reihe von Missionen, in denen Schleichen, Plattforming und Erkundung im Vordergrund stehen. Spieler können sich durch Schatten bewegen, Gegner ablenken oder diese direkt angreifen. Die Entwickler versprechen eine flexible Herangehensweise, die jedem Spieler seinen Stil ermöglicht. Verschiedene Schwierigkeitsgrade ermöglichen einen einfachen Spieldurchgang mir Fokus auf Story und Satire oder eine echte Herausforderung.

Zusammen mit den neonbeleuchteten Straßen wartet ein Synth-Wave-Soundtrack. So soll eine Mischung aus Cyberpunk-Dystopie und tierischer Gesellschaftskritik entstehen. Neben den Missionen lädt Rabbithole City dazu ein, die Spielwelt genauer zu erkunden, mit den verschiedenen Charakteren zu interagieren und mehr über die Hintergründe des Kaninchenregimes zu erfahren. Wer sich das Spiel näher ansehen möchte, kann es schon jetzt auf seine Wunschliste setzen. Auf Steam ist auch eine Demo verfügbar.