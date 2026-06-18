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2019 veröffentlichte Entwickler Nine Dots Studio Outward. Der Rollenspiel-Survival-Mix erhielt zwei Addons und wurde 2022 auch in einer Definitive Edition veröffentlicht. Eine Fortsetzung sollte noch in diesem Jahr erscheinen. Die Entwickler haben nun jedoch bekannt gegeben, dass sich der geplante Start verschiebt. Erst vor einigen Wochen hatte man einen Trailer veröffentlicht, der die Spieler auf einen Release im Sommer vorbereiten sollte.

Grund für die Verschiebung ist laut CEO Guillaume Boucher-Vidal das Beta-Feedback der Community. Laut ihm hat das Team nach der Beta-Phase festgestellt, dass die aktuelle Version des Spiels den Erwartungen vieler Fans noch nicht gerecht wird. Die Rückmeldungen aus der Community haben laut dem CEO deutlich gemacht, dass man sich eine längere Entwicklung wünscht.

Besonders schwer sei dem Team die Entscheidung gefallen, da einige Fans ihren Sommerurlaub rund um den geplanten Release organisiert haben. Die Entwickler räumen ein, dass es schwierig sei einzuschätzen, wie stabil ein Spiel zum Start einer Early-Access-Phase sein müsse. Deshalb habe man die aktuelle Version kritisch bewertet. Das Ergebnis war, dass sich das Team darauf geeinigt hat, dass das Spiel aktuell nicht in einem Zustand ist, für den Fans Geld ausgeben wollen. Vor dem neuen Release möchte man stattdessen einen deutlich sichtbaren Qualitätssprung gegenüber der Beta erreichen, um das Vertrauen der Community zu rechtfertigen.

Abschließend bedankt sich Nine Dots Studio bei allen Teilnehmern der Beta und früheren Spieltests sowie bei den Spielern, die Feedback gegeben, Streams verfolgt oder sich auf Discord eingebracht haben. Die Verschiebung wird vom Studio als Rückschlag betrachtet, den man allerdings nutzen will, um besser vorbereitet zurückzukehren. Ein neuer Veröffentlichungstermin für den Early-Access-Start von Outward 2 wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Wer möchte, kann sich den Titel auf Steam auf die Wunschliste setzen.