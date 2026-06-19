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Der klassische Survival-Horror wird häufig in der dritten Person gespielt. Als Resident Evil einen Ausflug in die Egoperspektive machte, mussten sich viele Fans erst an die neue Sicht gewöhnen. Einen ganz anderen Ansatz wählt das neu vorgestellte Silver Pines. Der Titel stammt von den Indie-Entwicklern von Wych Elm und wird von Team17 verlegt.

Während sowohl das Setting als auch die Atmosphäre absolut typisch für das Genre sind, setzt Silver Pines auf die Kombination mit Metroidvania-Mechaniken. Im Sidescroller begibt sich Privatdetektiv Red Walker in das verlassene Örtchen Silver Pines. Dort soll er den vermissten Musiker Eddie Velvet finden.

Der Trip durch die teilweise verlassene Stadt zeigt den Spielern Geschehnisse aus der Vergangenheit der Hauptfiguren und soll sie gleichzeitig in einen eskalierenden Albtraum werfen. Wie bei den großen Vorbildern ist Kampf auch in Silver Pines nicht immer die beste Option. Häufig ist Flucht die bessere Wahl, wenn alle möglichen Monster Jagd auf Red machen.

Die Metroidvania-Inspiration zeigt sich nicht nur in der Perspektive. Stattdessen sollen Spieler die Level auch wieder und wieder abgrasen, um mit jeder neuen Waffe und jedem neuen Skill zuvor nicht zugängliche Wege zu öffnen. Zuletzt ist auch das Inventar-Management natürlich ein wichtiger Bestandteil des Titels. Silver Pines erscheint am 08. Oktober 2026. Wer einen Blick auf das Spiel werfen will, kann auf Steam bereits eine Demo herunterladen.