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Pünktlich zur gamescom 2024 startete Black Myth: Wukong am 20. August 2024. Entwickelt wurde das Actionspiel von dem chinesischen Studio Game Science, das von ehemaligen Tencent-Mitarbeitern gegründet wurde. Das Spiel wurde ein Überraschungserfolg. Auf metacritic hat der Titel einen Metascore von 81 und einen User Score von 8,2. Auch wenn das Spiel einige Schwächen hat, hatten wir auch eine Menge Spaß, als wir es angespielt haben. Vor allem die Inszenierung und das Design gefielen uns gut.

Nun gaben die Entwickler bekannt, dass man einen Meilenstein bei den Verkaufszahlen erreicht hat. Ganze 30 Millionen Einheiten haben sich bislang verkauft. Damit hat man auch die Zahlen des enorm erfolgreichen Elden Ring geschlagen. Dieses ging im selben Zeitraum nicht so häufig über die Ladentheke.

Schon zum Start konnte Black Myth: Wukong überzeugen und erreichte kurz nach Release bereits die 10 Millionen Verkäufe. Auch auf Steam punktete der Titel. Er hält den Rekord als meistgespieltes Singleplayer-Spiel der Plattform. Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass sich in Spitze über 2,4 Millionen gleichzeitige Spieler nur auf Steam eingeloggt haben. Mit Black Myth: Zhong Kui wurde bereits eine Fortsetzung angekündigt. Ein Releasetermin steht noch nicht fest.