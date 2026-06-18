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Nach einigen Verschiebungen des heiß erwarteten Titels Grand Theft Auto VI scheint der Release-Zeitraum am 19. November weiterhin fest verankert zu sein. Zumindest für die Besitzer einer XBox Series X/S und/oder PlayStation 5 (Pro), denn die PC-Version wird noch länger auf sich warten lassen. Ungeduldig warten viele bereits darauf, das Spiel endlich vorbestellen zu können. Die Webseite von Rockstar Games hat das Datum nun selbst enthüllt: bereits in einer Woche, am 25. Juni, ist es so weit!

Wenn man sich auf die Unterseite zu GTA VI auf der Rockstar-Games-Webseite begibt, ist nicht nur das Cover-Artwork zu sehen, sondern direkt unterhalb steht "Vorbestellen am 25. Juni" und darunter eben die unterstützten Plattformen. Zu den einzelnen Editionen gibt es weiterhin keine Details, die dann wohl eher in einer Woche bekannt sein werden. Dies schließt natürlich die Preise mit ein. Erwartet werden können 79,99 Euro für die Standard-Edition. Sicherlich wird es auch eine Deluxe- und Premium-Edition geben, die weit mehr kosten werden.

Die grobe Handlung innerhalb von GTA VI ist bereits bekannt und wird auf der Webseite von Rockstar Games selbst wie folgt beschrieben:



Vice City, USA Als ein simples krummes Ding Jason und Lucia in eine kriminelle Verschwörung verwickelt, die sich über den ganzen Bundesstaat Leonida erstreckt, findet sich das junge Verbrecherpärchen auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder – dazu gezwungen, sich mehr als jemals zuvor aufeinander verlassen zu müssen, wenn sie überleben wollen. Rockstar Games

Nach der Vorbestellung heißt es dann eben noch gut fünf Monate warten, bis die ersten Spieler am 19. November Grand Theft Auto VI anspielen können, das bereits mehr als eine Milliarde an US-Dollar an Kosten verschlungen hat. Für den Vorgänger GTA V und dessen Mehrspielermodus GTA Online kündigte man vor wenigen Stunden auch einen neuen Heist-Raubüberfall an.

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