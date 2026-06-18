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Während alles gespannt auf Grand Theft Auto VI oder auch nur einen dritten Trailer wartet, schlachtet Rockstar Games den Vorgänger über drei Konsolengenerationen hinweg weiter aus. Im Laufe des Tages wird man Besitzern der PlayStation-4-Version oder der digitalen Xbox-One-Fassung die aufpolierten Ableger für PlayStation 5, bzw. Xbox Series X|S kostenlos zur Verfügung stellen. Das hat man nun über einen neuen Blogeintrag bekannt gegeben.

Der Wechsel auf die neue Generation übernimmt den Spielstand aus dem Story-Modus sowie den Fortschritt aus GTA Online. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X stehen dann drei Grafikmodi zur Wahl: Der Fidelity-Modus zielt mit Raytracing auf 4K und 30 FPS ab, während im Performance-Modus konstante 60 FPS angepeilt werden. Im Performance-RT-Modus gibt es die höhere Bildrate mit reduzierten Raytracing-Effekten. Dazu kommen HDR, ein dichterer Verkehr und mehr Vegetation. Die Xbox Series S muss jedoch ohne Raytracing auskommen. GTA Online bringt zusätzlich Hao's Special Works, den Career Builder für neue Charaktere und die Fortschrittsübersicht mit. Einen gemeinsamen Spielerpool schafft das Upgrade jedoch weiterhin nicht. PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S bleiben getrennt. Nach der Übertragung entwickeln sich die Spielstände in beiden Fassungen unabhängig voneinander weiter.

Am PC ist all das keine Neuerung. GTA V Enhanced erschien bereits am 4. März 2025 kostenlos für Besitzer der inzwischen als Legacy gekennzeichneten Ursprungsversion. Die neuere Fassung ergänzt Raytracing für Umgebungsverdeckung und globale Beleuchtung, AMD FSR 3, NVIDIA DLSS 3 sowie DirectStorage. Auch hier trennt Rockstar die Onlinespieler nach Version. Legacy und Enhanced können nicht gemeinsam in eine Spielsitzung.

Im Juli folgt mit The Kortz Center Heist dann überraschend der nächste große Raubüberfall für GTA Online. Darin rückte das Museumsgelände in den Hügeln von Pacific Bluffs in Los Santos in den Vordergrund, das unter anderem Schauplatz der Story-Mission "The Wrap Up" im Single-Player-Modus war. Wie bei allen bisherigen Heist-Missionen müssen hierbei mehrere Vorbereitungsmissionen getroffen werden, wobei die Entwickler noch nicht verraten haben, was die Beute sein wird und wie der Coup vonstatten gehen soll. Außerdem ist unklar, ob man dieses alleine spielen wird können. Erscheinen soll das neue Inhaltsupdate im Juli für alle GTA-5-Spieler.