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Epic Games hat auf der Unreal Fest 2026 nicht nur die Unreal Engine 5.8 gezeigt, sondern gibt damit auch einen Ausblick auf das, was uns mit der Unreal Engine 6 erwartet. Übergreifendes Ziel der aktuellen Entwicklung ist, dass Spiele auf Basis der Unreal Engine sowohl auf dem PC und den aktuellen Konsolen als auch auf Mobilgeräten wie der Switch 2 laufen.

Basis dieser Bestrebung ist die Programmiersprache Verse, die schon seit einigen Jahren für Fortnite zum Einsatz kommt. Verse soll nun auch für die Unreal Engine 6 eine zentrale Rolle spielen. Epic verspricht damit deutlich einfacher skalierbare Onlinewelten, deren Inhalte bei Bedarf sogar über mehrere Server hinweg verteilt werden können. Langfristig soll die Engine zudem komplexe Spielzustände und ganze Spielwelten automatisch synchronisieren, sodass Entwickler nicht länger eigene Datenbank- und Serverstrukturen für diese Aufgaben implementieren müssen.

Im Video und den Screenshots eine zentrale Rolle spielt das Beleuchtungssystem Megalights. Megalights kann tausende dynamische Lichtquellen inklusive Schatteneffekten bei konstantem Ressourcenaufwand umsetzen. Dies ist besonders bei einer großen Spreizung der Rechenleistung durch verschiedene Hardware-Plattformen wichtig.

Demonstriert wurde dies unter anderem am kommenden Titel Gears of War: E-Day, der im Vergleich zu früheren Serienteilen deutlich aufwendigere Beleuchtungseffekte darstellen kann. Zudem wurde mit "Mesh Terrain" ein experimentelles Geländesystem vorgestellt, das klassische Höhenkarten ersetzen soll. Es erlaubt Entwicklerinnen und Entwicklern erstmals, komplexe Strukturen wie Überhänge, Höhlen oder schwebende Inseln direkt zu modellieren, ohne auf zusätzliche technische Umwege angewiesen zu sein.

Epic erweitert sein Beleuchtungssystem Lumen um eine abgespeckte Variante namens "Lumen Lite". Laut Unternehmen soll sie bei deutlich geringerem Rechenaufwand einen großen Teil der visuellen Qualität erhalten und damit auch auf leistungsschwächeren Plattformen wie der Nintendo Switch 2 einsetzbar sein. Nach Angaben von Epic basiert der Modus auf Irradiance Fields mit Probe Occlusion und arbeitet deutlich effizienter als die hochqualitative Lumen-Variante. Damit sollen sich auch Spiele mit dynamischer globaler Beleuchtung auf der Switch 2 mit 60 Bildern pro Sekunde umsetzen lassen.

Im eingebetteten Video könnt ihr euch zu verschiedenen Zeitpunkten die von Epic gezeigten Demos anschauen. Dabei besonders beeindruckend sind die Simulationen kompletter Städte mit mehreren Stadtteilen.