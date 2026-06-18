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Bereits mit der Vorstellung der GeForce-RTX-50-Serie im Januar 2025 präsentierte NVIDIA im Zusammenhang mit ACE den PUBG Ally. Dabei handelt es sich um einen KI-gestützten Charakter, den Krafton als CPC (Co-Playable Character) bezeichnet. Spieler können mit diesem Charakter interagieren und sich mit ihm unterhalten, Unterstützung im Spiel erhalten oder ihm konkrete Anweisungen für bestimmte Aktionen erteilen. Weiterhin passt sich der CPC an die individuelle Spielweise an und ist in der Lage, auch längerfristige Aufgaben eigenständig zu übernehmen.

Der neue "Ally Duo"-Modus von PUBG: BATTLEGROUNDS führt "PUBG Ally" ein, der ein anpassungsfähiger, kontextsensitiver KI-Teamkamerade ist, der seinen Spielstil dynamisch an die Befehle des menschlichen Spielers anpasst und sich den entwickelnden Spielsituationen auf dem Schlachtfeld anpasst. Der PUBG Ally trifft eigenständige Entscheidungen – beispielsweise beim Plündern, Kämpfen und Navigieren – ohne dass der Spieler ihn ständig anweisen muss.

Der PUBG Ally versteht sowohl Sprach- als auch Texteingaben – von beiläufigen Kommentaren bis zu taktischen Anweisungen – und verfügt über fundierte Kenntnisse der PUBG-spezifischen Terminologie, der Spieler-Fachsprache, der Kartenorte und der Gegenstände.

PUBG Ally ist das Ergebnis einer gemeinsamen KI-Forschungs- und Entwicklungsinitiative von Krafton und NVIDIA. Der KI-Teamkamerad soll nur der erste Schritt sein.

In PUBG Arcade können Spieler in den nächsten zwei Wochen bis zum 30. Juni über Steam mit PUBG Ally im "Ally Duo"-Modus zusammen spielen. Die Mindestanforderungen für den "Ally Duo"-Modus sind eine GeForce RTX 2080 Ti oder GeForce RTX 3060.

Alle weiteren Informationen zum Patch 42.1 von PUBG findet ihr auf der Übersichtsseite von Krafton. Auch die GPU-Hardwarebeschleunigung in Windows 11 muss aktiviert sein. Ella, so der Name des PUBG Ally, passt sich dabei an die Sprache des PUBG-Clients an. Die Sprachbefehle und die Ausgabe können auf Koreanisch und Chinesisch sowie auf Englisch erfolgen.