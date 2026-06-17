Werbung

Die Europäische Kommission plant derzeit keine gesetzlichen Vorgaben, um Publisher zu verpflichten, eingestellte Computerspiele dauerhaft spielbar zu halten. Damit erhält die europaweite Initiative Stop Killing Games vorerst einen Dämpfer.

Mehr als 1,29 Millionen Menschen hatten die europäische Bürgerinitiative unterstützt. Die Forderung dahinter: Spielehersteller sollen nach dem Ende des offiziellen Supports sicherstellen, dass gekaufte Titel weiterhin genutzt werden können. Aus Sicht vieler Spieler betrifft dies eine grundlegende Frage des digitalen Eigentums.

Auslöser der Debatte war unter anderem die Abschaltung der Server des Rennspiels The Crew durch Ubisoft. Nach Ansicht der Initiative verloren die Käufer nach dem Ende des Onlinebetriebs faktisch den Zugang zu einem Produkt, das zuvor zum regulären Verkaufspreis erworben worden war. Für Kritiker verdeutlicht der Fall die Abhängigkeit vieler moderner Spiele von zentralen Servern und den Entscheidungen ihrer Betreiber.

Die EU-Kommission sieht jedoch derzeit keine einfache Möglichkeit, entsprechende Verpflichtungen gesetzlich zu verankern. Nach ihrer Einschätzung stehen bestehende Regelungen zum Urheberrecht und zum geistigen Eigentum einer pauschalen Verpflichtung zur dauerhaften Unterstützung von Spielen entgegen. Eine gesetzliche Vorgabe, die Publisher zur unbegrenzten Bereitstellung ihrer Titel verpflichtet, steht daher aktuell nicht auf der Agenda.

Stattdessen setzt Brüssel zunächst auf einen anderen Ansatz. Gemeinsam mit Vertretern der Spieleindustrie, Verbraucherschützern und weiteren Interessengruppen soll ein freiwilliger Verhaltenskodex entwickelt werden. Dieser könnte Empfehlungen enthalten, wie Unternehmen künftig mit dem Ende eines Spiels oder einer Online-Infrastruktur umgehen sollten.

Ganz vom Tisch ist das Thema damit allerdings nicht. Im Europäischen Parlament wurde bereits über mögliche Lösungsansätze diskutiert. Auch bei zukünftigen Reformen im Bereich Verbraucherrechte oder digitale Eigentumsmodelle könnte die Frage erneut aufgegriffen werden.