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CD Projekt Red arbeitet offenbar an einem weiteren Projekt im Universum von The Witcher. Neben den bereits angekündigten Spielen und einer neuen Erweiterung für The Witcher 3 deuten aktuelle Berichte darauf hin, dass sich ein eigenständiges Multiplayer-Spiel für PC und Mobilgeräte in Entwicklung befindet.

Demnach soll es sich um einen Free-to-Play-Titel handeln, der den Fokus auf die kooperative Monsterjagden legt. Anders als in den Hauptspielen der Reihe übernehmen Spieler dabei offenbar nicht die Rolle von Geralt von Riva. Stattdessen erstellen sie einen eigenen Hexer und begeben sich gemeinsam mit anderen Nutzern auf Aufträge in der bekannten Fantasy-Welt.

Die Handlung soll Berichten zufolge um das Jahr 1230 angesiedelt sein. Spieler erkunden dabei verschiedene Schauplätze, darunter Wälder, Ruinen und ländliche Siedlungen, in denen unterschiedliche Kreaturen und Monster auf sie warten. Für erfolgreiche Jagden sollen klassische Witcher-Mechaniken wie Ausweichmanöver, Parieren, Magie und der Einsatz von Tränken eine zentrale Rolle spielen.

Für CD Projekt Red wäre ein Multiplayer-Projekt im Witcher-Universum kein völlig neuer Ansatz. Das Studio hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach Interesse daran bekundet, Mehrspieler-Erfahrungen stärker in sein Portfolio einzubinden. Frühere Konzepte wurden jedoch meist wieder verworfen oder nie offiziell vorgestellt.

Als möglicher Entwicklungspartner wird das auf Mobile-Games spezialisierte Studio Scopely ins Spiel gebracht. CD Projekt Red hatte dabei bereits im vergangenen Jahr eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen angekündigt. Scopely verfügt über Erfahrung bei der Umsetzung bekannter Marken für Smartphones und könnte bei der Entwicklung eines plattformübergreifenden Titels eine wichtige Rolle übernehmen.

Den vorliegenden Informationen zufolge befindet sich das Projekt allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase. Ein Marktstart vor 2027 gilt derzeit als unwahrscheinlich. Offiziell bestätigt wurde das Spiel zudem bislang auch nicht.