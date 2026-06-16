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Der Bereich der Indie-Spiele boomt. Vor allem Titel, die sich von der Masse abheben, sorgen derzeit immer wieder für Überraschungserfolge. Bekannte Beispiele dafür sind Titel wie Vampire Survivors oder auch Multiplayer-Erfolge wie Peak oder Lethal Company. Einen viralen Erfolg feiert nun auch das neue Meccha Chameleon. Das Mehrspieler-Versteckspiel des Entwicklers lemorion_1224 hat innerhalb von nur vier Tagen die Marke von einer Million verkauften Exemplaren geknackt. Nur einen Tag später wurde die Marke von zwei Millionen Exemplaren geknackt. Während dieser Artikel geschrieben wurde, ging die Meldung über drei Millionen online.

Ein Blick auf SteamDB zeigt den unglaublichen Erfolg des Titels. Gerade heute mittag wurde ein neuer Rekord mit über 209.000 gleichzeitigen Spielern aufgestellt. Von mehr als 6.000 Reviews sind auch rund 78 Prozent positiv. Das Konzept des Spiels fällt dabei absolut simpel aus denn die Spieler spielen einfach nur Verstecken. Dazu schlüpfen sie in die Rolle eines zunächst weißen, formlosen Charakters und müssen sich mit Hilfe eines Farbrads an ihre Umgebung anpassen. Statt sich wie in anderen Versteckspielen in Objekte zu verwandeln, färben die Teilnehmer ihren Körper also passend ein, um nicht mehr gesehen zu werden.

Gespielt wird in Teams aus Suchern und Versteckten. Während die Sucher versuchen, alle Gegner innerhalb des Zeitlimits aufzuspüren, müssen sich die Versteckten möglichst geschickt tarnen. Den Erfolg bestätigte Entwickler lemorion_1224 mir mehreren Posts auf Steam, in dem er sich bei der Community für die Unterstützung bedankt und Auskunft über die Zahlen gibt.

Der Erfolg des Spiels geht wohl auch auf die gezielte Arbeit mit Streamern zurück. Das Spiel bewirbt ausdrücklich die Unterstützung öffentlicher Partien und Streaming-Inhalte. Auf der Steam-Seite empfiehlt der Entwickler sogar, den Namen des Spiels in den Titel von Livestreams aufzunehmen, um die Auffindbarkeit zu erhöhen. Entsprechend finden sich aktuell fast 57.000 Zuschauer auf Twitch. Wer sich den Multiplayer-Titel selbst zulegen möchte, kann Meccha Chameleon auf Steam für 6,15 Euro kaufen.