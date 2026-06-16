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Stolze 41 Jahre hat Super Mario Bros. mittlerweile auf dem Buckel. Nach dieser langen Zeit ist die Menge an erhaltenen Spielen durchaus begrenzt. Perfekt erhaltene, oder gar originalverpackte Titel sind entsprechend besonders wertvoll. Wie wertvoll, das zeigt der kürzliche Verkauf eines Exemplars des Spiels.

Knapp über drei Millionen US-Dollar wurden für das Spiel gezahlt. Damit überschreitet die Auktion den bisherigen Rekord um eine ganze Million. Auch der alte Rekord wurde von einer Ausgabe von Super Mario Bros. aufgestellt. Die Box mit dem Modul, das jetzt verkauft wurde, ist noch eingeschweißt. Die PSA-Wertung gibt eine 9,6 A++ an.

Überraschender Weise handelt es sich nicht einmal um die Erstauflage. Stattdessen stammt die Box aus der zweiten Edition aus dem Jahr 1986. Ein spezieller Glanz-Sticker weist auf die Ausgabe hin und ist auch einer der Gründe für den hohen Preis. Hauptsächlich erklärt sich der Millionenbetrag aber durch den hervorragenden Zustand und die ungeöffnete Verpackung.

Das Auktionshaus, das das Spiel versteigert hat, listet den Artikel immer noch. Wer auf der Suche nach neue Deko für sein Wohnzimmer ist, kann dem jetzigen Besitzer ein Angebot zum Weiterverkauf zukommen lassen. Das niedrigste Gebot startet bei 3,75 Millionen US-Dollar.