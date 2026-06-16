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Gerade erst ist das Gothic Remake erschienen. Ein weiteres Fantasy-Action-Rollenspiel befindet sich aktuell in Entwicklung. Mit Forsaken Realms: Vahrin's Call wollen die Entwickler von Titan Roc Spielern bei der Charakterentwicklung maximale Freiheit bieten. So wirbt der Titel damit, dass es keine klassischen Klassen gibt. Stattdessen setzt das Spiel auf ein vollständig klassenloses Fortschrittssystem, bei dem Ausrüstung, Fähigkeiten, Zauber, Alchemie, Fallen und weitere Werkzeuge frei miteinander kombiniert werden.

Dadurch sollen sich ganz unterschiedliche Spielstile schaffen lassen. Denkbar ist alles, vom Bogenschützen, der Magie wirkt über den Nahkämpfer, der notfalls einen Bogen zückt. Die Entwickler geben an, dass die Wahl der Spielweise vollständig den Spielern überlassen bleibt. Die Handlung des Rollenspiels führt in das Tal von Vahrin, das von zahlreichen Gefahren heimgesucht wird. Selbst als Söldner unterwegs, warten dort rivalisierende Söldner, Banditen und wilde Bestien. Spieler nehmen Aufträge an und kämpfen in Echtzeit gegen immer stärkere Gegner.

Neben den Kämpfen wartet natürlich die Erkundung der Spielwelt. Die Entwickler versprechen eine handgefertigte Fantasy-Welt ohne den Einsatz generativer KI. Jede Region kann mit eigenen Geheimnissen, Rätseln und Herausforderungen aufwarten. Wer sich gut umsieht, kann abseits der Quests auch einige Geheimnisse aufdecken. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Stadt Vahrin, die von den insektenartigen Khraiax überrannt wurde. Mehrere Freie Städte entsandten daraufhin ihre Armeen unter dem Banner des Combined Order, um die Bedrohung zu bekämpfen. Nachdem die Khraiax zunächst besiegt werden konnten, erhob sich eine noch größere Gefahr aus den Tiefen unter der Stadt. Der König von Vahrin und seine Soldaten wurden getötet. Nun kämpfen die letzten Überlebenden darum, ihre Heimat zurückzuerobern.

Die Entwickler beschreiben Vahrin's Call als eigenständige Geschichte innerhalb einer deutlich größeren Fantasy-Welt. Die Ereignisse des Spiels sollen Teil einer epischen Erzählung sein. Persönliche Schicksale, Kriege und politische Konflikte sollen dabei zu einem größeren Gesamtbild verwoben werden. Zu den weiteren Features zählen umfangreiche Charaktererstellungsmöglichkeiten, eine vollständige englische Sprachausgabe sowie Controller-Unterstützung.

Das Spiel soll am 27. Juli 2026 auf Steam erscheinen.