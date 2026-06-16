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Ganze zehn Jahre ist es her, dass Behaviour Interactive Dead by Daylight veröffentlicht hat. Zur Feier dieses Jubiläums haben die kanadischen Entwickler einen eigenen Stream veranstaltet, um auch kommende Projekte rund um die Horror-Marke zu präsentieren. So soll es in den nächsten Monaten etliche Kooperationen mit bekannten Marken geben. Schon in der Vergangenheit gab es Gastauftritte, bei denen sich nicht nur alle möglichen Horror-Ikonen durch das Spiel metzelten. Auch Spiele-Stars wie Lara Croft konnten schon von Spielern übernommen werden. Wer sich die rund 90 minütige Show ansehen möchte, findet das VOD auf YouTube.

Nachdem Fans immer wieder über einen DBD-Film spekuliert haben, gab es während der Show ein Update hierzu. So hatte Regisseur Jason Blum von Blumhouse persönlich einen Auftritt. Bis der Film ins Kino kommt, wird aber noch einige Zeit vergehen. Die Dreharbeiten starten 2027. Hauptfokus des Events waren aber die kommenden Kapitel des Spiels. Das nächste erscheint noch im Juni. The Life Road bringt am 25. Juni 2026 einen indigenen Überlebenden namens Shane Wiigwaas ins Spiel.

Für den Juli ist zwar auch ein Special geplant, hier wurden aber noch keine Details verraten. Im August startet dann jedoch Chorus of Sin. Das Besondere an diesem Kapitel ist, dass es gemeinsam mit der Community erdacht wurde. Hier werden sowohl ein neuer Killer als auch ein Überlebender ins Spiel gebracht. Das offizielle Event zum Jubiläum nennt sich Black Banquet und läuft vom 25. Juni 2026 bis zum 16. Juli 2026. Hier gibt es verschiedene kosmetische Items für die Spieler.

Ende des Jahres erscheint eine neue Karte, die die Spieler in ein verlassenes Einkaufszentrum führt. Hier wird das Konzept der Liminal Spaces, bzw. Backrooms aufgegriffen. Musikfans können sich auf Kooperationen mit Ice Nine Kills, Iron Maiden und Slipknot freuen. Als weitere Crossover-Events warten Silent Hill, The Walking Dead, Diablo und sogar Scooby-Doo. Im nächsten Jahr soll das Spiel auch grafisch generalüberholt werden. Modelle und Animationen sollen aktualisiert werden und dynamisches Wetter wird eingeführt.

Wer an den Events teilnehmen möchte, benötigt das Hauptspiel Dead by Daylight. Dieses ist bei Steam für 19,99 Euro erhältlich.