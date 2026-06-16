Werbung

Electronic Arts baut seine Werbeaktivitäten im Spielebereich weiter aus und hat dafür die neue Plattform EA Advertising vorgestellt. Mit dem System können Werbepartner künftig gezielt Anzeigen auch innerhalb von EA-Spielen platzieren. Den Schwerpunkt bilden dabei zunächst Sporttitel, wie EA Sports FC, Madden NFL oder College Footbal, die bereits heute verschiedene Formen digitaler Werbung nutzen. Zu den möglichen Werbemitteln zählen etwa digitale Bandenwerbung, Anzeigetafeln und Einblendungen im Stil klassischer TV-Sportübertragungen. Die Inhalte können dabei dynamisch in die virtuelle Umgebung integriert und flexibel ausgetauscht werden.

Nach Angaben des Unternehmens soll die Werbung möglichst nahtlos in die jeweilige Spielwelt eingebunden werden. Gerade in Sportsimulationen orientiert sich das Konzept an realen Stadien und Fernsehübertragungen, in denen Werbebotschaften ohnehin fester Bestandteil des Erlebnisses sind. Electronic Arts sieht darin eine Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen zu generieren, ohne die Authentizität der Spiele zu beeinträchtigen.

Die technische Grundlage reicht jedoch deutlich über den Sportbereich hinaus. Für die neue Werbeplattform hat EA einen eigenen Ad-Server sowie entsprechende Werkzeuge für die hauseigene Frostbite-Engine entwickelt. Dadurch lassen sich Werbeinhalte auch in anderen Spielwelten integrieren.

Gänzlich neu ist das Thema für Electronic Arts dabei nicht. Bereits vor fast zwei Jahrzehnten experimentierte der Publisher erstmals mit dynamischer Werbung in Videospielen. In den vergangenen Jahren rückte das Konzept jedoch erneut stärker in den Fokus. Aussagen von EA-CEO Andrew Wilson über zusätzliche Werbemöglichkeiten innerhalb von Spielen hatten allerdings bereits 2024 kontroverse Diskussionen ausgelöst.

Welche Auswirkungen der neue Werbemechanismus langfristig auf das Spielerlebnis haben wird, dürfte wohl von der konkreten Umsetzung in den einzelnen Titeln abhängen. Die neue Werbeplattform könnte sich für EA aber zu einem wichtigen Baustein für zusätzliche Einnahmen entwickeln.