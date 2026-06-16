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Während die Entwickler bei Owlcat gerade das nächste CRPG im Warhammer-40.000-Universum vorbereiten, wird auch das 2023 erschienene Rogue Trader um einen neuen DLC erweitert. Mit dem mittlerweile dritten Addon will man Spielern den perfekten Vorwand geben, einen neuen Durchgang zu beginnen. The Infinite Museion ist nahtlos in die Geschichte des Hauptspiels integriert und soll mehrere Stunden neue Inhalte bieten.

In The Infinite Museion begibt sich der Rogue Trader auf eine Reihe von Expeditionen, die neues Licht auf die Geschichte der Valancius-Dynastie werfen. Auf der Suche nach neuen Erkenntnissen zu seiner Familie wird der Lord Captain in die Machenschaften von Trazyn, dem Unendlichen, verstrickt. Warhammer-Kennern ist dieser uralte Necron wahrscheinlich ein Begriff. Er zieht durch die Galaxie und sammelt alles, was er für interessant hält. Dabei geht es ihm weniger um Gegenstände, sondern mehr um Lebewesen aller Art.

Es gibt auch einen neuen Gefährten, der sich der Truppe rund um den Spieler anschließt. Der Xenarite Tech-Priest Eogunn Februs ist auf der Suche nach verbotenem Wissen. Eogunn und sein treuer Servoschädel Nuncius sind nicht nur im Kampf von Nutzen, sie schalten auch ein neues Upgrade-System frei.

Zu den Features des Addons zählt auch ein Besuch in Trazyns berüchtigter Schatzkammer. Zudem gibt es eine neue Option, das Leerschiff zu verbessern. Der Sector Bionica bietet Platz für den Einbau von Augmentationen, in dem Captain und Crew für optimale Kampftauglichkeit umgerüstet werden können. Warhammer 40,000: Rogue Trader DLC 3 The Infinite Museion ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox verfügbar. Besitzer der Switch 2 Version müssen sich noch etwas gedulden. Hier soll das Addon später im Jahr erscheinen. Wer das Hauptspiel besitzt, kann sich den DLC auf Steam zum Preis von 17,49 Euro zulegen. Er ist außerdem Teil von Season Pass 2, der für 28,99 Euro erhältlich ist. Darin enthalten ist auch DLC Nummer vier, der bislang noch nicht erschienen ist.