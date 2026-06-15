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Google macht den Flugsimulator nach fast zwei Jahrzehnten über Google Earth auch im Browser verfügbar. Die Funktion steckt seit 2007 in der Desktop-Version, ließ sich dort lange nur über ein Tastenkürzel starten und benötigte entsprechend eine lokale Installation. Nun genügt die Weboberfläche von Google Earth.

Aufgerufen wird der Modus über "Google Earth erkunden" und anschließend über den Menüpunkt "Tools". Die Steuerung läuft per Tastatur, Maus oder Touch-Eingabe, der Schub lässt sich unter anderem über "Bild auf" und "Bild ab" regeln, während die Flugausrichtung über die Pfeiltasten verändert werden kann. Start- und Landemanöver gibt es allerdings nicht und selbst Treibstoff oder G-Kräfte spielen keine Rolle. Nach einem Absturz pausiert die Simulation und lässt sich neu starten. Google selbst beschreibt den Flugsimulator in Google Earth als Spaßfunktion.

Google Earth lädt während des Flugs hochauflösende Luftbilder, Gelände und 3D-Gebäude nach. Die Qualität der Daten ist abhängig von der Region, der Internetverbindung und der Leistungsfähigkeit des Clients.

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Für den richtigen Flight Simulator 2024 von Microsoft liefert der Entwickler mit dem City Update 15 dagegen ein neues Inhaltspaket. Das kostenlose Update für das Hauptspiel konzentriert sich auf den Mittleren Westen der USA und deckt Regionen in Illinois, Minnesota und Wisconsin ab. Laut Microsoft umfasst das Paket acht besondere Regionen mit hochauflösenden TIN-Oberflächentexturen. TIN steht für "Triangulated Irregular Network" und beschreibt ein unregelmäßiges Dreiecksnetz, mit dem Gelände- und Gebäudedaten räumlich zusätzlich für den Titel modelliert werden.

Konkret werden unter anderem Chicago, Minneapolis, St. Paul und Milwaukee aufgewertet. Das frühere Flugfeld in Chicago diente in älteren Versionen des Flight Simulators über Jahre als vertrauter Startpunkt, wurde real aber 2003 abgerissen. Microsoft bringt den Ort nun digital zurück.

Das Update erscheint passend zur FlightSimExpo 2026, wird über den integrierten Marktplatz bereitgestellt und setzt die aktuelle Version des Basisspiels voraus.