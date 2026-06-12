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Seit dem 17. Februar 2024 gilt der Digital Services Act (DSA) in der EU vollumfänglich. Nun hat die Bundesnetzagentur per Pressemitteilung bekannt gegeben, Ermittlungen gegen die Gaming-Plattform Steam eingeleitet zu haben. Demnach muss Valve der Bundesnetzagentur erklären, wie man gemeldete Inhalte prüfe und ihre Entscheidungen dokumentiere. Auslöser ist der Fall des Titels "Plantation Simulator", ein inzwischen gelöschtes Spiel, das international wegen rassistischer Spielmechaniken heftig kritisiert wurde.

Für die Plattform ist der Fall besonders unangenehm, weil das Spiel nicht durch Steam selbst von der Plattform genommen wurde. Vielmehr änderte der Entwickler zunächst den Titel und entfernte ihn später selbst aus dem Store. Für die Aufsicht ist damit nicht geklärt, ob Steam zuvor korrekt mit Meldungen und Beschwerden umgegangen ist. Der Digital Services Act verlangt nämlich nicht nur eine sichtbare Meldefunktion, auch müssen Beschwerden entsprechend geprüft, Entscheidungen getroffen und nachvollziehbar begründet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Inhalt tatsächlich rechtswidrig ist – das können letztverbindlich ohnehin nur Gerichte entscheiden.

Die Bundesnetzagentur will jetzt wissen, ob sich Steam an diesen Ablauf gehalten habe und prüft nun dessen Prozesse dahinter. Steam ist für viele PC-Spieler nicht nur ein Store, sondern auch ein Update-Kanal und vor allem eine Community, wo zwangsläufig mal Inhalte gemeldet werden. Ein späterer Rückzug durch den Entwickler reicht nach dem DSA nicht mehr automatisch aus. Es zählt, ob man einen belastbaren Moderationsprozess vorweisen kann.

Zuständig ist dabei die Bundesnetzagentur, weil Steam seinen europäischen Standort in Deutschland hat. Für das Ermittlungsverfahren zieht man allerdings auch Informationen und Erkenntnisse der französischen DSC (Acrom) mit heran, die zur Einleitung dieser Untersuchungen beigetragen haben. Valve kann nun Stellung nehmen. Stellt die Behörde Verstöße fest, drohen Nachbesserungsanordnungen oder sogar ein Bußgeld.