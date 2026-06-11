Werbung

Der Start des jüngsten großen Updates für Destiny 2 verlief alles andere als rund. Kurz nach der Veröffentlichung kam es nämlich zu erheblichen Serverproblemen, die jedoch nicht allein auf technische Schwierigkeiten zurückzuführen waren. Ein Teil der Community hatte sich bewusst im Vorfeld abgesprochen und versucht, die Infrastruktur des Spiels an ihre Grenzen zu treiben.

Hintergrund ist die Entscheidung von Bungie und Sony, die aktive Weiterentwicklung des Sci-Fi-Shooters weitgehend auslaufen zu lassen. Obwohl Destiny 2 weiterhin spielbar bleibt, sind keine größeren Erweiterungen mehr geplant. Viele Fans sehen darin das Ende einer Ära und wollten mit einer außergewöhnlichen Aktion auf die anhaltende Popularität des Titels aufmerksam machen.

Bereits vor dem Update hatten sich zahlreiche Spieler verabredet, pünktlich zum Release gleichzeitig online zu gehen. Das Vorhaben zeigte Wirkung: Auf Steam wurden zeitweise mehr als 130.000 gleichzeitig aktive Spieler registriert. Kurz darauf kam es zu Anmeldeproblemen und Serverausfällen.

Anders als bei gewöhnlichen Störungen reagierte die Community jedoch nicht mit Frust. In sozialen Netzwerken wurden Fehlermeldungen und Verbindungsabbrüche vielfach als Erfolg der Aktion gefeiert. Zahlreiche Spieler werteten den Zusammenbruch der Server als Symbol dafür, dass Destiny 2 auch nach vielen Jahren noch über eine engagierte und aktive Fangemeinde verfügt.

Auch Bungie nahm die Situation wahr und informierte über die technischen Probleme. Unter den entsprechenden Beiträgen häuften sich jedoch schnell Forderungen nach einer langfristigen Zukunft für die Reihe. Viele Nutzer wünschen sich weitere Inhalte oder sogar einen dritten Hauptteil der Serie.

Ob die Aktion Auswirkungen auf die strategischen Entscheidungen von Sony und Bungie haben wird, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Aktuellen Berichten zufolge befindet sich derzeit kein Destiny 3 in Entwicklung. Stattdessen konzentriert sich das Studio auf andere Projekte.