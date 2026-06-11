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Während das Warhammer-Universum aktuell boomt, gibt es auch in einem anderen SciFi-Fanchise Neuigkeiten. Bei Star Trek geht es allerdings wesentlich friedlicher und weniger düster zu. Fans der Filme und Serien dürfen sich nun auf ein neues Strategiespiel in der Zukunft des 23. Jahrhunderts freuen. Mit Star Trek: Outposts Unknown wurde das erste Außenposten-Aufbauspiel der beliebten Marke vorgestellt. Der Titel soll noch 2026 erscheinen.

Das Spiel setzt typisch für das Genre auf einen Mix aus Ressourcenmanagement, Basisbau storygetriebener Kampagne. Diese schickt die Spieler auf typische Star-Trek-Erkundungsmissionen, die Fans auch aus den Serien kennen. Die Handlung spielt im 23. Jahrhundert parallel zur TV-Serie Star Trek: Strange New Worlds. Spieler übernehmen das Kommando über die U.S.S. Resonant und reisen in das geheimnisvolle X'Lehari-System. Dort stoßen sie auf eine rätselhafte kosmische Kraft, die nicht nur die eigene Crew, sondern auch eine neu entdeckte Zivilisation bedroht.

Im Mittelpunkt steht der Aufbau und die Verwaltung wissenschaftlicher Außenposten auf fremden Welten. Spieler errichten Forschungsanlagen, erschließen Ressourcen, planen Produktionsketten und entwickeln neue Technologien. Neben dem Basenbau spielt auch die Verwaltung der Crew eine zentrale Rolle. Die Entwickler versprechen eine vollständig neue Star-Trek-Geschichte. Bekannte Technologien aus dem Franchise sollen dabei ebenso zum Einsatz kommen wie neue wissenschaftliche Entdeckungen.

Bereits jetzt steht eine spielbare Demo zur Verfügung. Diese umfasst den Auftakt der Kampagne mit rund drei Stunden Gameplay. Über eine integrierte Umfrage sammeln die Entwickler Feedback für die weitere Entwicklung. Einen festen Release-Termin hat das Spiel noch nicht. Es soll jedoch noch in diesem Jahr erscheinen. Weitere Infos und die Demo gibt es auf der Steam-Page.