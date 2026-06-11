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Die Entwickler von Triskell Interactive haben sich auf Aufbauspiele spezialisiert. Vor knapp drei Jahren haben sie die Neuauflage von Pharaoh mit dem Namenszusatz A New Era veröffentlicht. Nun hat das Studio ein ganz eigenes Spiel mit dem Namen Theos Cities of Myth präsentiert. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Citybuilder. Als Publisher fungiert Dotemu.

Das Spiel sieht sich selbst als eine Hommage an Klassiker der 90er Jahre, wie sie damals beispielsweise von Sierra produziert wurden. Beim Aufbau ihrer eigenen Stadt werden die Spieler auch von den verschiedenen Göttern beeinflusst. Sie müssen sich für eine Schutzgottheit entscheiden und anschließend ihre Bedürfnisse erfüllen. Nur so kann die Stadt wachsen. Die Bewohner wollen natürlich ebenso zufrieden gestellt werden.

Zum Wohle der Bürger müssen neben Häusern auch verschiedene Gebäude wie Märkte, Lager und Fortbildungseinrichtungen gebaut werden. Um ein Einkommen aufzubauen, werden Güter produziert und anschließend gewinnbringend verkauft. Da auch andere Städte nach Ruhm streben, können Armeen gebaut und Kriege geführt werden. Einen festen Release-Termin hat Theos Cities of Myth aktuell bisher nicht, es soll aber noch 2026 erscheinen. Wer möchte, kann sich den Titel schon jetzt bei Steam auf die Wunschliste setzen.