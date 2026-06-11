Werbung

Rund um das Summer Game Fest in der letzten Woche gab es bereits etliche Ankündigungen und Updates zu kommenden Spielen. So zeigten auch Sony und Xbox ihre neuen Titel. Am Dienstag folgte dann noch eine Nintendo Direct. Die knapp einstündige Show steht auch als VoD auf YouTube bereit.

Gezeigt wurden insgesamt ganze 33 Spiele. Gestartet wurde die Show mit dem Rhythmus-Spiel Rhythm Paradise Groove. Versprochen werden neben einer Kampagne auch 80 Minispiele. Spieler können alleine oder mit bis zu drei Freunden loslegen. Das Spiel erscheint bereits am 2. Juli 2026. Mit Orbitals wurde noch ein Rhythmus-Spiel präsentiert. Dieses erscheint allerdings erst im September.

Die Show kündigte viele Ports für die Nintendo Switch 2 an. So werden noch in diesem Jahr Onimusha: Way of the Sword, Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen und Stellar Blade veröffentlicht. Letzteres hat noch keinen genauen Termin, Onimusha kommt am 25. September 2026, Dragon's Dogma 2 am 9. Oktober. Wir hatten uns den Titel zum Release auf der Xbox bereits angesehen. Ebenfalls für Herbst wurde Lords of the Fallen II angekündigt. Lies of P kommt in der Complete Edition am 6. August. Hier ist zum Start bereits die Erweiterung Overture enthalten. Mit der Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition kehrt der Titel mit neuen Inhalten und Waffen zurück. In knapp zwei Wochen, am 23. Juni 2026, starten Dante und Co.

Die Xenoblades-Reihe erhält gleich drei Remakes. Alle bereits veröffentlichten Spiele werden überarbeitet. Erscheinen sollen die Spiele gestaffelt über das Jahr. Digital ist die Definitive Edition von Teil 1 bereits verfügbar. Die physische Version folgt am 30. Juli gemeinsam mit Xenoblade Chronicles 2. Teil drei erscheint dann am 3. Dezember 2026. Neu war die Ankündigung von Xenoblade Genesis. Das Reboot der Reihe kommt im nächsten Jahr.

Die Kingdom-Hearts-Reihe soll ebenfalls für Switch 2 erscheinen. Die geplante Collection erlaubt die Übernahme alter Speicherstände. Auch hier wurde ein neuer Teil angekündigt. Dieser hat allerdings noch keinen Release-Termin. Den Abschluss der Show machte eine weitere Remake-Ankündigung. Das legendäre The Legend of Zelda: Ocarina of Time wird überarbeitet. Auch hier wurde kein Datum genannt. Erscheinen soll das Kultspiel allerdings noch in diesem Jahr.

Deutlich finsterer wird es in The Duskbloods. Das Souls-Game wird von Fromsoftware für die Switch 2 entwickelt. Ein geschlossener Netzwerktest findet schon in diesem Sommer statt. Allerdings wurde noch kein Release-Termin bekannt gegeben. Ein Datum für die Veröffentlichung von Splatoon Raiders gibt es allerdings. Der neue Ableger der Splatoon-Reihe erscheint am 23. Juli 2026. Fans können sich in einer eigenen Direct am 30. Juni weitere Informationen zum Spiel holen. Mit Star Fox erhält ein weiterer Klassiker eine Neuauflage. Diese erscheint noch diesen Monat. Wer das Spiel vor Veröffentlichung am 25. Juni ausprobieren will, kann sich jetzt eine Demo herunterladen und eine Tutorial-Stage spielen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen