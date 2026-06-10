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Microsoft hat nun offiziell bestätigt, dass der Xbox Game Pass nach der umfangreichen Preiserhöhung im Herbst 2025 einen erheblichen Nutzerrückgang verzeichnet hat. Wie Xbox-Strategiechef Matthew Ball im Rahmen des Summer Game Fest 2026 zugab, hätten wohl Millionen Abonnenten daraufhin ihren Zugang gekündigt.

Auslöser war die damalige Anpassung der Abo-Gebühren. Je nach Tarif stiegen die monatlichen Kosten um bis zu 50 %. Die Reaktion vieler Nutzer folgte unmittelbar. Berichten zufolge sorgte die hohe Zahl an Kündigungsanfragen zeitweise sogar für technische Probleme auf den Xbox-Plattformen.

Konkrete aktuelle Nutzerzahlen nannte Microsoft nicht. Die letzte offizielle Angabe stammt aus dem Februar 2024, als der Dienst auf 34 Millionen Mitglieder kam. In dieser Zahl waren allerdings auch ehemalige Xbox-Live-Gold-Konten enthalten, die nach der Umstellung in den heutigen Game Pass Essential überführt wurden.

Die Entwicklung erhöht dabei den Druck auf Microsofts Gaming-Sparte. In den vergangenen Jahren investierte das Unternehmen Milliardenbeträge in den Ausbau seines Spieleangebots. Besonders die Übernahme von Activision Blizzard für rund 69 Milliarden Dollar sollte die Attraktivität des Abonnementdienstes steigern und neue Nutzer gewinnen.

Die hohen Investitionen führten jedoch zugleich zu steigenden Anforderungen an die Rentabilität des Geschäftsmodells. Die Preiserhöhung im Herbst 2025 galt als Versuch, die Einnahmen pro Nutzer zu erhöhen. Offenbar fiel die Reaktion vieler Kunden jedoch deutlich negativer aus als erwartet.

Unter der neuen Xbox-Chefin Asha Sharma wurde deshalb bereits im Frühjahr 2026 nachgesteuert. Die Preise des Game Pass wurden wieder gesenkt, liegen aber weiterhin über dem Niveau vor der umstrittenen Erhöhung. Gleichzeitig verändert Microsoft die Strategie rund um große Neuveröffentlichungen. Künftige Titel der Call-of-Duty-Reihe sollen beispielsweise nicht mehr direkt zum Verkaufsstart im Abonnement erscheinen.

Für die Xbox-Sparte werden die kommenden Monate entscheidend sein. Neben der Stabilisierung des Game Pass steht vor allem die Frage im Raum, ob sich ein Teil der verlorenen Abonnenten durch die angepasste Preisstrategie und neue Exklusivtitel zurückgewinnen lässt.