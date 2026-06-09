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Im Mai waren wir zu Besuch bei Klang Games in Berlin. Im Rahmen des ersten In Bloom - The Seed Festival stellten uns die Macher dort ihr Werk vor. Während es damals noch keinen Termin für den Early Access Start gab, steht dieser nun fest. In einem eigens produzierten YouTube-Trailer wird der 21. Juli 2026 verkündet.

Der Start erfolgt zunächst über den hauseigenen PC-Launcher von Klang Games. Eine Veröffentlichung auf Steam soll im Herbst 2026 folgen. Der neue Trailer gibt einen weiteren Einblick in die Online-Welt des Titels. In SEED übernehmen Spieler die Rolle sogenannter Cultivators und lenken die Geschicke der Seedlings, die den Planeten Avesta besiedeln. Im Vordergrund steht nicht die direkte Kontrolle einzelner Figuren, sondern die Entwicklung ganzer Gemeinschaften und Gesellschaften.

Der große Punkt an SEED ist die Spielwelt, die rund um die Uhr aktiv bleibt. Seedlings arbeiten, schlafen, knüpfen soziale Kontakte und entwickeln Beziehungen auch dann weiter, wenn ihre Spieler gerade offline sind. Gleichzeitig setzt SEED auf typische Simulations-Mechaniken. Ergänzt werden diese durch alle gesellschaftlichen Systeme, die die Spieler selbst schaffen. Gemeinschaften können eigene Gesetze erlassen und politische Systeme etablieren. Dazu zählen Kriminalität, Strafverfolgung, Justiz und unterschiedliche Regierungsformen.

Sämtliche Gegenstände der Welt sollen von Spielern gesammelt, produziert und gehandelt werden. Zum Start wird SEED für 29,99 Euro erhältlich sein. Bereits ab dem 15. Juni beginnt der Vorverkauf limitierter Founder’s Packs. Die auf 10.000 Exemplare begrenzten Pakete bieten unter anderem zusätzliche Seedling-Slots, exklusive kosmetische Inhalte, die Spielwährung Pollen sowie besondere Möglichkeiten, die ersten Gesellschaften auf Avesta mitzugestalten. Hinzu kommen spezielle Discord-Vorteile und eine Nennung im Abspann des Spiels. Wer mit Freunden starten möchte, kann sogenannte Start a Society-Pakete kaufen. Diese enthalten mehrere Spiellizenzen und sollen Gruppen von Spielern den gemeinsamen Aufbau eigener Gesellschaften erleichtern.