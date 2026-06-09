Werbung

IO Interactive hat gerade Ende Mai 007 First Light veröffentlicht. Auch wir haben das neue Bond-Abenteuer angespielt und einem Technik-Check unterzogen. Nun haben die Entwickler gemeinsam mit Amazon MGM Studios die Inhalte für das erste Jahr von 007 First Light bekannt gegeben. Zum Umfang der Ankündigungen zählen neue Story-Missionen, exotische Schauplätze und regelmäßige Updates für den Tactical-Simulation-Modus. IO Interactive bestätigte zudem, dass sich 007 First Light eine Woche nach der Veröffentlichung mehr als 2,7 Millionen Mal verkauft hat.

Für den Tactical-Simulation-Modus, kurz TacSim, werden die Missionen The Workshop und Aston Martin Valhalla angekündigt. Diese schicken die Spieler zurück nach Kensington und in die Berglandschaften der Slowakei, die sie schon in der Kampagne besucht haben. In den kommenden Monaten werden regelmäßig weitere TacSim-Updates erscheinen.

Eines davon versetzt Spieler zurück auf den Schwarzmarkt von Aleph in Mauretanien. Hier warten Offroad-Rennen. Außerdem geht es zurück in das Luxusresort in Vietnam, wo ein neuer Feind die Kontrolle über die Anlage übernommen hat. Angeteasert wird zudem, dass bei Webb Industries möglicherweise mehr unter der Oberfläche lauert als zunächst angenommen. Bond geht hier einer Spur nach, die zu einem seiner bisher tödlichsten Gegner führen soll.

Auch Lenny Kravitz hat einen neuen Auftritt geplant. Nach den Ereignissen in Mauretanien entsteht eine unerwartete Allianz zwischen dem MI6 und seiner Rolle als Piratenkönig Bawma. Um Bond bei seinen neuen Herausforderungen zu unterstützen, steht auch eine neue Erfindung bereit. Q liefert den Spielern die Even G2 Display. Dabei handelt es sich um eine smarte Brille. Angekündigt werden regelmäßige Updates für Gadgets, Waffen, Ranglisten-Herausforderungen, zusätzliche Informationen, neue Gegner, kosmetische Gegenstände, Fahrzeuge und neue Spielszenarien. 007 First Light ist für PlayStation5, Xbox Series X/S, auf Amazon.com, für PC via Steam und Epic Games Store erhältlich. Im Sommer soll zudem eine Version für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Mehr Details gibt es auf der offiziellen Webseite.