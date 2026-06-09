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Thief: The Dark Project erschien eigentlich noch im letzten Jahrtausend. Ganze 28 Jahre ist es her, dass der Stealth-Klassiker von Looking Glass Studios veröffentlicht wurde. Nun haben Nightdive, Eidos-Montréal und Atari eine umfassende Neuauflage angekündigt. Die Remastered-Edition soll schon im Winter 2026 für PC und Konsolen erscheinen. Die Neuauflage basiert auf Nightdives KEX-Engine und umfasst neben dem ursprünglichen Spiel auch sämtliche zusätzlichen Inhalte der 1999 veröffentlichten Gold-Edition. Geplant ist eine Veröffentlichung für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 sowie PC über Steam, Epic Games Store und GOG. Auch PlayStation 4 und Nintendo Switch sollen noch eine Version erhalten.

Das Spielprinzip des Originals bleibt natürlich erhalten. Thief setzte bereits 1998 auf das Verbergen im Schatten, das Nutzen von Geräuschen und das sorgfältige Beobachten von Gegnern statt auf direkte Konfrontation und Kampf. Spieler schlüpfen erneut in die Rolle des Meisterdiebs Garrett. Der ehemalige Schüler des geheimnisvollen Ordens der Keepers verdient seinen Lebensunterhalt zunächst mit Einbrüchen bei den Reichen und Mächtigen. Schon bald gerät er jedoch in ein Netz aus Intrigen, Korruption und Verschwörungen, das weitreichende Folgen für die gesamte Spielwelt hat.

Zu den Kernmechaniken zählen weiterhin die Licht- und Geräuschsimulation sowie eine für die damalige Zeit fortschrittliche KI. Gegner reagieren auf Sicht und Gehör, untersuchen verdächtige Geräusche und warnen ihre Verbündeten. Um einer Entdeckung zu entgehen, können Spieler Fackeln mit Wassererpfeilen löschen, laute Oberflächen mithilfe von Moospfeilen geräuschlos machen oder Gegner direkt mit Blendgranaten und Lärmpfeilen ablenken.

Für die Neuauflage wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Nightdive hat Texturen, Charaktermodelle, Zwischensequenzen und Animationen überarbeitet. Hinzu kommen ein modernisiertes Benutzerinterface, ein Waffen- und Item-Rad sowie eine Missionsauswahl. Auf dem PC wird außerdem die Unterstützung für Fan-Kampagnen integriert, wodurch Spieler auf die über Jahre entstandenen Community-Inhalte zugreifen können. Ein genauer Release-Termin im Winter steht noch aus. Weitere Informationen gibt es auf Steam.